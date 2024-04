Buccinasco – In biblioteca la mostra “L’agenda ritrovata. I volti”

Buccinasco (10 aprile 2024) – Dopo le tappe a Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Corsico, la Primavera della Legalità, rassegna culturale promossa dai Comuni del territorio, arriva a Buccinasco con la mostra “L’agenda ritrovata. I volti” che sarà inaugurata domenica 14 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di via Fagnana 6 e si potrà visitare fino al 19 aprile.

Una mostra/percorso per ricordare l’evento promosso dall’associazione culturale L’Orablù insieme al Movimento delle Agende Rosse, in occasione del 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

“Partecipando anche noi a un’ideale staffetta – spiega la vicesindaca Rosa Palone, assessora alla Cultura antimafia – in questa prima edizione della Primavera della Legalità, abbiamo voluto portare nei nostri Comuni a partire dal mese di marzo la storia per immagini di chi, percorrendo 50 città italiane in 24 tappe, ha voluto testimoniare la sete di giustizia di tante persone per bene: non sappiamo ancora la verità sulla strage che ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e con lui Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Troppe vittime innocenti di mafia, a cui l’intera rassegna è dedicata, ancora oggi non hanno giustizia e non conoscono la verità. Chiede verità anche Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo a cui dedicheremo lo spettacolo con Ettore Bassi del 18 aprile”.

