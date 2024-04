AMMINISTRATORI LOMBARDI RICEVUTI IN SENATO DAL PRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA. MANTOVANI: “UN CONFRONTO PROFICUO TRA ISTITUZIONI”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 aprile 2024 – Un gruppo di circa 50 amministratori lombardi, accompagnati dal sen. Mario Mantovani, è stato ricevuto al Senato dal Presidente Ignazio La Russa.

Erano presenti sindaci e consiglieri comunali, i consiglieri della Città Metropolitana di Milano Guglielmo Villani – sindaco di Ozzero e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – e Alessandro De Vito, i consiglieri regionali Giorgio Bontempi e Marcello Ventura, gli onorevoli Cristina Almici e Lucrezia Mantovani, il senatore Sandro Sisler e il ministro Daniela Santanché.

“È stata una favorevole occasione di confronto tra Istituzioni – ha commentato il sen. Mario Mantovani, a Roma per la presentazione del suo libro Vent’anni di civiltà -. Ringrazio il Presidente La Russa per l’accoglienza e per la visita di Palazzo Madama, che è sempre un’esperienza suggestiva, in particolare per chi percepisce il forte valore dell’Istituzione che rappresenta”.

Redazione