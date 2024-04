DIMarket a Cinisello: un weekend tra artigianato, workshop, food experience

Sabato 13 e domenica 14 aprile presso Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 10 aprile 2024 – Il DIMarket celebra l’arrivo della sua edizione di primavera, presentando una selezione accurata dei migliori brand dell’artigianato al femminile. Un’autentica ventata di freschezza con tante novità per gli amanti dello shopping consapevole.

Ma non solo artigianato, sarà l’occasione per partecipare al workshop “Les Fleurs Volants” tenuto da Daniela Lostia. Attraverso un viaggio creativo, i partecipanti avranno l’opportunità di dare vita a delicati e incantevoli fiori di tessuto, realizzati con le proprie mani grazie a dime appositamente progettate per l’evento. Si potranno utilizzare per abbellire e decorare shopping bag in juta, trasformandole in un capolavoro unico e personale.

E ancora, nella giornata internazionale del bacio, potrete immortalare il vostro momento di tenerezza, nello shooting a tema “Baci e abbracci” con uno scatto straordinario di Luisa Raimondi, talentuosa fotografa di eventi e ritrattista.

Cercate anche nell’armadio quel capo polveroso che volete riportare a nuova luce, una t-shirt, un jeans, una camicia macchiata, e l’arte di Maria Rita Alessi – Refashionart, lo trasformerà in qualcosa di unico, personalizzandolo con un decoro dipinto a mano da voi scelto.

Non mancheranno delizie per il palato con TacaGiò Food: il sogno di tutti noi, avere uno chef personale che ci coccoli, prenderà gusto. Rosy di Zeo personal chef e chef a domicilio, preparerà un menu ispirato all’idea di un pic nic all’aperto. Un assortimento di prelibatezze per esaltare i sensi: dalla torta salata alla parmigiana bianca di zucchine, dal panino con una frittatona alta e saporita alle polpettine di carne, dai falafel al cous cous con caponata siciliana. Il meraviglioso parco di Villa Casati Stampa si presterà magnificamente per un pic nic en plein air!

L’evento ospitato nella splendida dimora Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo è sostenuto dall’Amministrazione comunale, che ha siglato con l’Associazione ProgettoDI un accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, valorizzazione e sviluppo dell’imprenditoria femminile.

Redazione