LA POLIZIA DI STATO CELEBRA A SEREGNO IL 172° ANNIVERSARIO DALLA SUA FONDAZIONE

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 10 aprile 2024 – Mercoledì 10 aprile, presso l’Auditorium di Seregno, in Piazza Risorgimento, la Questura di Monza e della Brianza, in concomitanza con tutte le Questure d’Italia, celebrerà il 172° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Un importante traguardo che esalta l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 09.00 a Monza, nel piazzale della Questura, dove verrà deposta una Corona d’Alloro in onore dei Caduti della Polizia di Stato, da parte del Questore e del Prefetto, presso il “cippo commemorativo” sito nel cortile. La cerimonia si sposterà poi a Seregno, dove alle 10.30 avrà inizio la celebrazione a cui prenderanno parte le autorità civili e militari e 75 alunni della seconda elementare dell’Istituto Europeo Marcello Candia. Nel piazzale antistante l’auditorium, saranno presenti le auto storiche della Polizia di Stato, un unità cinofila della Polizia di Stato, nonché gli stand della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale che attenderanno l’arrivo dei piccoli ospiti per spiegare loro tante curiosità di queste due affascinanti specialità. L’evento sarà accompagnato dalle note suonate dal quintetto della filarmonica di Seregno, composto da: Lorenzo Brioschi (tromba), Giovanni De Lorenzis (corno), Giuseppe Schiariti (trombone), Christian Colella (tuba) e Mauro Bernasconi (tromba). Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Repubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, verranno consegnati gli attestati di merito alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che si sono distinti con il loro operato.