Spacest.com: rivoluzionare il mercato immobiliare con tecnologia e servizi personalizzati

Milano, 11 aprile 2024 – La digitalizzazione del mercato delle locazioni immobiliari trova un protagonista d’eccezione in Spacest.com. Inizialmente conosciuta come Roomlessrent.com, l’azienda ha avviato un progetto audace e ambizioso, volto a trasformare il processo di locazione a medio-lungo termine, trasportandolo nell’epoca digitale.

Nato nel 2020 grazie all’iniziativa di Riccardo Matteoni, Francesco Martini, Andrea Primaverili e Andrea Degli Innocenti, Spacest.com si distingue per la sua proposta innovativa, che mira a facilitare e ottimizzare l’esperienza di affitto sia per gli inquilini che per i proprietari. Aspirando a emulare il successo riscosso dalle piattaforme di locazione turistiche nel settore delle locazioni a lungo termine, ha rapidamente guadagnato popolarità e apprezzamento, promettendo di rivoluzionare il mercato degli affitti tradizionali.

Genesi e aspirazioni verso il futuro delle locazioni immobiliari

L’avventura di Spacest.com inizia nel 2020, momento in cui i fondatori, di fronte alle sfide e complessità del mercato delle locazioni tradizionali, hanno deciso di introdurre una soluzione innovativa, che fosse in grado di rispondere alle richieste di un mercato in evoluzione.

Il percorso è partito da un’idea semplice: sfruttare la tecnologia per facilitare incontri vantaggiosi e affidabili tra proprietari e inquilini in cerca di alloggi a lungo termine. Grazie alla visione dei fondatori e al supporto di investitori come Nana Bianca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Spacest.com ha potuto sviluppare e personalizzare la propria piattaforma, di modo da rendere il processo di locazione più semplice, rapido e sicuro.

L’investimento significativo di 1,7 milioni di euro nel luglio 2022 da parte di Sensible Capital e il Club Degli Investitori ha segnato un momento chiave nel percorso di evoluzione dell’impresa, consentendole di espandere la propria presenza anche su scala internazionale.

Evoluzione e impatto globale di Spacest.com

Dal suo lancio nel 2020, il sito per affittare case Spacest.com ha esteso rapidamente la sua influenza oltre i confini italiani, stabilendosi come attore globale nel campo delle locazioni a medio e lungo termine. La piattaforma, attualmente, è attiva in cinque nazioni principali: Italia, Spagna, Francia, Germania e Portogallo.

Tale espansione geografica testimonia l’adattabilità e l’efficacia del suo modello di business, nonché la sua capacità di adattarsi e soddisfare le esigenze di mercati diversi. La piattaforma, con ambiziosi piani di crescita, punta inoltre a espandere la propria presenza in altri stati europei e in mercati asiatici strategici come Hong Kong e Singapore.

Con una crescita annua del 300%, fin dalla sua fondazione, Spacest.com dimostra inequivocabilmente il proprio successo e il forte interesse che suscita nel pubblico. Durante il 2023, la piattaforma ha supportato più di 5000 inquilini, creando un valore stimato di 30 milioni di euro per i proprietari di immobili.

Queste cifre non solo sottolineano l’impatto notevole sul mercato delle locazioni, ma sono anche una chiara testimonianza del valore apportato dalla piattaforma a inquilini e proprietari di immobili.

Offerta di immobili e servizi su misura per una proposta distintiva

Spacest.com si distingue per la varietà e la personalizzazione della sua offerta, concepita per rispondere ad un ampio spettro di esigenze. La piattaforma offre diverse tipologie di alloggi immobiliari, da intere proprietà ad appartamenti, posti letto e stanze, tutti ammobiliati e pronti all’uso.

I “serviced apartments” si collocano come l’opzione ottimale per coloro in cerca di alloggi temporanei, grazie alla loro eccezionale flessibilità che consente prenotazioni da 1 a oltre 12 mesi, con la possibilità di rinnovare e termini di disdetta brevi. Spacest.com favorisce una politica di depositi cauzionali leggeri, facilitando ulteriormente l’accesso a soluzioni abitative temporanee.

Gli inquilini possono beneficiare di un ampio ventaglio di servizi, pensati per rendere la loro esperienza di locazione confortevole e priva di stress. Tra questi, emerge l’assistenza clienti multilingue, pronta a fornire un supporto completo durante tutte le fasi del processo di locazione.

L’opportunità di prenotare online, che elimina la necessità di visite in loco, consente agli inquilini di individuare e prenotare l’alloggio desiderato in pochissimi istanti, risparmiando tempo prezioso. La politica dei depositi cauzionali leggeri e i servizi all’avanguardia, quali il futuro azzeramento dei depositi mediante collaborazioni bancarie e il finanziamento del canone, riflettono l’attenzione di Spacest.com nel rendere le locazioni non solo più accessibili, ma anche più allineate alla capacità finanziaria degli inquilini moderni.

Destinatari dei servizi: il profilo degli inquilini, un pubblico articolato ed esigente

L’offerta di Spacest.com è rivolta a una vasta gamma di inquilini, ognuno con specifiche necessità ma con un comune desiderio di flessibilità e comodità nella ricerca di alloggi a medio e lungo termine. Gli studenti universitari fuori sede, innanzitutto, costituiscono una quota significativa del target della piattaforma. Sono alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che possano ospitarli durante il periodo di studio. Anche gli studenti impegnati in master e specializzazioni post-laurea si rivolgono a Spacest.com per trovare alloggi che rispondano alle loro esigenze di breve e medio termine, nei pressi degli istituti di istruzione.

Allo stesso modo, i giovani professionisti, alla ricerca di opportunità di carriera in città o in movimento a causa di nuove mansioni lavorative, rappresentano un ulteriore segmento chiave. La piattaforma, infatti, garantisce la possibilità di trovare alloggi temporanei che siano in grado di rispondere alle loro necessità di flessibilità e mobilità.

Spacest.com, in più, ha anche stabilito oltre 100 collaborazioni con aziende e relocation company, ampliando il suo pubblico a manager e professionisti in trasferta, che richiedono alloggi temporanei durante il loro periodo di assegnazione.

Tendenze attuali nel mercato delle locazioni

Il mercato delle locazioni moderno sta subendo profonde trasformazioni, guidate dalle mutevoli esigenze abitative delle nuove generazioni e da sviluppi socio-economici. Un notevole cambiamento è evidente nei modelli abitativi, con una crescente domanda di soluzioni flessibili che possano adattarsi velocemente alle trasformazioni nella vita professionale e personale degli individui. Una tendenza ulteriormente amplificata da all’accentramento verso i grandi nuclei urbani, luoghi in cui le generazioni emergenti sono alla ricerca di opportunità educative e professionali, facendo così crescere la richiesta di soluzioni abitative temporanee in tali contesti.

In aggiunta, il calo del potere d’acquisto e le sfide economiche incontrate dalle nuove generazioni impattano significativamente sul mercato delle locazioni. Molti individui posticipano l’acquisto della prima casa, scegliendo di rimanere in affitto per periodi prolungati. Tale scenario allunga il ciclo di vita della locazione e aumenta la richiesta di soluzioni abitative flessibili, adattabili a stili di vita dinamici.

Inoltre, l’incremento del turnover delle locazioni testimonia una minore stabilità abitativa tra le nuove generazioni, che spesso si spostano alla ricerca di nuove opportunità o esperienze. La durata media della permanenza in un’abitazione si è abbreviata, segnalando una preferenza verso contratti di locazione di durata inferiore e maggiormente flessibili, una tendenza che Spacest.com ha abilmente colto e a cui ha risposto attraverso i propri servizi.

Prospettive future e innovazione con Spacest.com

Spacest.com ha superato le semplici esigenze attuali del mercato delle locazioni per tracciare il percorso verso innovazioni che definiranno il futuro del settore. Dal 2024, la piattaforma implementerà un servizio destinato a eliminare i depositi cauzionali per ogni immobile presente online.

Questa iniziativa mira a minimizzare drasticamente gli ostacoli per gli inquilini, rendendo l’accesso alle locazioni a medio e lungo termine ancora più agevole. Contestualmente, verrà introdotto un servizio di finanziamento del canone, che consentirà agli inquilini di dilazionare il pagamento del canone su periodi estesi, mitigando l’impatto finanziario iniziale e ampliando l’accessibilità degli alloggi a una fascia di pubblico più ampia.

Vantaggi per i proprietari assicurati da Spacest.com

Spacest.com offre ai proprietari una serie di servizi unici, pensati per semplificare e ottimizzare il processo di locazione. Per i proprietari, ciò si traduce in un accesso a un’ampia base di potenziali inquilini affidabili e la garanzia di un flusso di reddito stabile. La piattaforma effettua controlli approfonditi sui candidati, esaminando referenze, esperienze passate e solvibilità finanziaria, al fine di fornire unicamente inquilini responsabili e affidabili.

Spacest.com ha completamente digitalizzato il processo di locazione, eliminando la necessità di visite in loco e abbreviando notevolmente i tempi per la conclusione dei contratti. Tale approccio moderno ed efficiente si traduce in una maggiore soddisfazione per inquilini e proprietari. Il servizio di garanzia del canone, in aggiunta, garantisce ai proprietari pagamenti puntuali, anche in caso di insolvenza, garantendo tranquillità e protezione ulteriore.

Per incrementare la sicurezza e minimizzare i rischi, Spacest.com propone anche una copertura danni all’immobile. Infine, l’intero iter burocratico, che include la redazione e la firma dei contratti, è gestito digitalmente, facilitando la gestione amministrativa e riducendo gli oneri per i proprietari.

Per ricevere maggiori informazioni e scoprire tutti i vantaggi garantiti è sufficiente visitare https://spacest.com/.

