Le prossime aperture a Merlata Bloom Milano: da Ikea a Reserved e Mohito a Bottega Cestari a Hamerica’s a Vorwerk Folletto a Dental Pro e altri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile – Con l’arrivo della primavera, Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde del capoluogo meneghino, destinazione di tendenza per lo shopping, l’intrattenimento, il lifestyle e il tempo libero, sboccia con una fresca ondata di novità e stile. Qui, tra il verde del Parco di Cascina Merlata, lo shopping diventa un’esperienza autentica e coinvolgente, dove ogni visita è un viaggio nel mondo della moda, del cibo e dell’intrattenimento.

Oltre ai già amati brand premium del panorama internazionale – che hanno scelto il mall come location per fare il proprio ingresso nel mercato italiano, premiando la nuova destinazione della città con prodotti di qualità, firme inedite e concept innovativi – Merlata Bloom Milano cresce ancora grazie a una serie di nuove aperture, che includono anche i brand di moda del Gruppo LPP, Reserved e Mohito, l’innovativo IKEA – Plan & Order Point, gustose nuove proposte nella sua estesa offerta ristorativa e leisure, ma anche un bouquet di nuovi servizi e esperienze che contribuiscono a dare nuova linfa all’esperienza dei visitatori. Merlata Bloom Milano, infatti, non è solo un luogo per fare acquisti, ma è un vero e proprio ritrovo per vivere la città in un modo autentico e appagante.

Tante le novità che fioriscono nel comparto moda , dove, grazie a collezioni fresche e audaci, i visitatori avranno l’opportunità di rinnovare il proprio guardaroba con le ultime tendenze primaverili.

Tra le innovative firme che scelgono Merlata Bloom Milano per il loro arrivo sul mercato italiano, o all’interno di un mall, ci sono Reserved e Mohito – i brand di moda del Gruppo LPP, leader internazionale con oltre 30 anni di esperienza nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento alla moda e trasversale per stili ed età – che mercoledì 24 aprile faranno il loro debutto all’interno del Lifestyle Center. Per il brand Reserved si tratta del primo punto vendita italiano a pieno formato, una grande superficie dove, oltre alle collezioni donna e bambino, sarà disponibile anche la collezione uomo. Mohito, invece, da 15 anni è conosciuto all’estero per le sue collezioni dedicate alle donne che coniugano eleganza e femminilità.

Tra le ultime gemme della galleria anche Bottega Cestari, il negozio multimarca che, con la sua offerta diversificata di brand di abbigliamento Made in Italy adatti a tutte le occasioni e soprattutto con un posizionamento prezzo molto competitivo, ha già conquistato i clienti del mall.

Ma Merlata Bloom Milano, non è solo moda: l’offerta food & leisure si conferma essere ancora una volta il suo elemento peculiare . Quattro nuovi ingressi, portano una ventata di novità anche in De Gustibloom – la Food & Leisure experience di Merlata Bloom Milano – dovei visitatori avranno ancora più opportunità di esplorare nuovi sapori e indulgere nei piaceri della tavola.

Il nuovo ristorante di Hamerica’s, per esempio, propone a tutti gli amanti dell’autentica cucina americana un vero e proprio viaggio negli States, grazie a una selezione di prodotti tipici e piatti della tradizione che ricreano l’atmosfera e l’accoglienza unica delle principali città americane. Per una vera e propria evasione tropicale i clienti possono contare sull’atmosfera spensierata, coinvolgente, giovane e familiare di Pirate’s Bay: una baia perfetta dove una banda di pirati di un tempo ha deciso di fermarsi per godersi la vita, accessibile dalla piazza antistante Via Pier Paolo Pasolini, e dove i clienti potranno sperimentare la cucina caraibica e cajun, oltre a trovare un’ampia selezione di opzioni per ogni palato.

Per chi volesse respirare l’aria della Grande Mela, East River – American Pub aprirà prossimamente il suo terzo corner milanese proprio all’interno del Lifestyle Center, mettendo a disposizione dei clienti uno spazio caratterizzato dall’atmosfera tipica dello stile metropolitano di New York, ideale per accogliere ad ogni ora del giorno gli appassionati di tutti gli sport. Infine, direttamente dal cuore della caratteristica via Sarpi, approderà a Merlata Bloom Milano anche Bokok che aprirà la sua “stanza dei tesori” a tutti i bloomers offrendo loro gustosi piatti della cucina cantonese, golosi piattini di Dim Sum e i libri di arte e cultura da sfogliare a disposizione di tutti.

Tra le numerose insegne perfette per rispondere alle esigenze e ai bisogni quotidiani, grande attesa anche per IKEA che nei prossimi giorni aprirà un nuovo Plan & Order Point, un format innovativo dedicato alla progettazione di tutti gli ambienti, con cui il brand svedese punta a essere sempre più vicino e accessibile alla maggioranza delle persone. Tra i nuovi servizi, inoltre, si segnalano il nuovo Vorwerk Folletto Point, mentre di prossima apertura è Dental Pro, il più grande gruppo di cura dentale in Italia.

Ma c’è di più: grazie alla vicinanza del Parco di Cascina Merlata, alle piste ciclabili che la circondano e gli spazi all’aperto che invitano al relax, Merlata Bloom Milano diventa un’oasi nella frenesia della città e dove la vita prende una nuova forma. Con la primavera alle porte, i visitatori potranno lasciarsi travolgere dalla bellezza di Merlata Bloom Milano e vivere ogni istante con passione e autenticità.

Come raggiungere il centro:





Merlata Bloom è collegato alle principali arterie autostradali (A4 – uscita Pero; A8 – uscita Cascina Merlata; tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso MILANO Viale Certosa). Il Lifestyle Center è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici:

Metropolitana MM1 – Molino Dorino;

Bus 35 in direzione Comasina (fermate: via Pasolini R11; via Pasolini R1)

Bus 35 In direzione Molino Dorino (fermata via Pasolini R11).

V. A.