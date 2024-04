Sommossa nel carcere di Vigevano, Poliziotto ferito con bastonata al volto da un detenuto: 14 punti sulla bocca

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 10 aprile 2024 – “Ieri sera nel carcere di Vigevano un Poliziotto Penitenziario è stato gravemente ferito al volto da un detenuto nordafricano durante una sommossa da parte di alcuni ristretti ed ha riportato una ferita sulla bocca suturata con 14 punti medicati in ospedale”.

Lo comunica Calogero Lo Presti, coordinatore regionale per la Fp Cgil Polizia Penitenziaria della Lombardia: “Il fatto si è svolto durante una sommossa che ha visti protagonisti alcuni detenuti, sembrerebbe tutti di origine nordafricana, che hanno incendiato una cella e al sopraggiungere dei pochi Poliziotti in servizio, li hanno aggrediti. Ad avere la peggio è stato un collega che ha ricevuto al volto un duro colpo da un bastone ricavato da una gamba di un tavolino che gli ha procurato una ferita suturata con 14 punti. Nel carcere di Vigevano sono presenti 360 detenuti su 240 disponibili con un affollamento di circa il 150%. I detenuti stranieri invece sono circa 180, praticamente la metà dell’intera popolazione ristretta nel carcere di Vigevano. A gestire tale popolazione detenuta, in servizio ci sono 200 Poliziotti sui 240 previsti (85%)”.

La richiesta sindacale avanzata dal Segretario Provinciale della FP CGIL Pavia, Daniele Pirri, è che il Sottosegretario di Stato Andrea Ostellari assicuri l’attuazione delle misure previste per questi casi, garantendo inoltre che gli individui detenuti che hanno perpetrato aggressioni al personale della Polizia Penitenziaria siano trasferiti altrove.

Mirko Manna, coordinatore nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Il Corpo di Polizia Penitenziaria è sotto stress per le continue aggressioni e per l’impossibilità di lavorare con minime garanzie per la propria incolumità. Le finte soluzioni delle celle aperte e della sorveglianza dinamica adottate per evitare sanzioni dalla Corte Edu, non sono più sufficienti a gestire un sistema penitenziario con sempre più detenuti e sempre meno Poliziotti. Le continue aggressioni ai Poliziotti determinano ulteriori assenze dal servizio, talvolta, come in questo caso, di mesi interi. E’ urgente un impegno del Governo per l’immediata assunzione di almeno 5.000 unità dei “Baschi Azzurri” e per rivedere la pianta organica del Corpo che, dopo i tagli indiscriminati della legge Madia, ha messo in ginocchio la Polizia Penitenziaria impedendo una sufficiente assunzione di Agenti per avvicendare il personale di Polizia che va in pensione ogni anno”.

Redazione