MALTEMPO E VENTO IN LOMBARDIA, PIÙ DI 250 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO, AL LAVORO DALLA NOTTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024 – Oltre 250 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime 12 ore, principalmente per operazioni di prosciugamento, la messa in sicurezza di alberi o rami pericolanti, la rimozione di ostacoli lungo le arterie stradali. Maggiori criticità nelle province di Varese e Como per il forte vento e la pioggia battente.

Un treno di Trenord sulla linea Milano Cadorna-Como Lago è rimasto bloccato per assenza di alimentazione elettrica tra le stazioni di Como Borghi e Como Camerlata, causando disagi a circa 300 passeggeri.

V. A.