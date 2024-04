Rovera torna in azione fra i Prototipi a Le Castellet in ELMS

l driver varesino è pronto per il secondo round della European Le Mans Series 2024 che disputa al Paul Ricard con i compagni di squadra Perrodo e Vaxiviere al volante della Oreca-Gibson LMP2 numero 83 di AF Corse. Domenica la 4 Ore scatta alle 11.30 in diretta su MS Motor TV (Sky 229) e sul web ufficiale

(mi-lorenteggio.com) Varese, 29 aprile 2024. Dopo l’impegno da ufficiale Ferrari nel Mondiale Endurance a Imola, Alessio Rovera ritorna a gareggiare fra i Prototipi al volante della Oreca 07 motorizzata Gibson preparata dal team AF Corse. Ad attenderlo sulla sportscar di classe LMP2 numero 83 ci sono i compagni di equipaggio François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, con i quali il 28enne pilota varesino si presenta al via della 4 Ore di Le Castellet in programma dal 3 al 5 maggio sul circuito francese del Paul Ricard, che ospita la seconda prova dell’European Le Mans Series 2024.

Nella serie continentale promossa dall’ACO/Le Mans, il trio schierato dal team diretto da Amato Ferrari ha inaugurato la stagione imponendosi in classe LMP2 Pro-Am alla 4 Ore di Barcellona dello scorso 14 aprile, balzando immediatamente in vetta alla classifica di campionato, dove i tre guidano con 7 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori.

In totale, sono 43 le vetture iscritte alla 4 Ore di Le Castellet, fra queste 22 i prototipi LMP2. Il secondo appuntamento della ELMS 2024 prende il via venerdì 3 maggio alle 11.50 con le prime prove libere e prosegue con il bronze test delle 16.35. Sabato alle 10.10 le FP2, mentre alle 15.30 semaforo verde per le qualifiche della LMP2 Pro-Am. La gara si disputa domenica dalle 11.30 con diretta televisiva in Italia su MS Motor TV (Sky 229) e live streaming sul sito ufficiale www.europeanlemansseries.com .­

Rovera dichiara in vista del prossimo weekend: “Arriviamo a questo secondo round della ELMS con la bella iniezione di fiducia derivata dal successo colto a Barcellona, dove la squadra ha particolarmente brillato. Vedremo che condizioni meteo troveremo al Paul Ricard, ci sono delle incognite, in ogni caso sarà un fine settimana tosto e dove ci sarà da combattere perché la concorrenza e in particolare i team francesi mi aspetto siano preparati più che mai. Sarà fondamentale non commettere errori, poi anche per Perrodo e Vaxiviere è una prova casalinga, insieme ce la metteremo tutta per confermarci lì davanti e difendere la vetta in campionato”.

European Le Mans Series: 14 aprile 4 Ore di Barcellona; 5 maggio 4 Ore di Le Castellet; 7 luglio 4 Ore di Imola; 25 agosto 4 Ore di Spa; 29 settembre 4 Ore del Mugello; 19 ottobre 4 Ore di Portimao

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

