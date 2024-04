(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – “Domani, domenica 14 Aprile, per festeggiare i 40 anni dalla costituzione della Lega Lombarda, avvenuta a Varese il 12 aprile 1984, a partire dalle ore 11.30, ci sarà una grande festa in Piazza Podestà, proprio sotto la storica sede leghista varesina.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione