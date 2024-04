Design Week – Triennale Milano e Archivio Cini Boeri presentano la mostra ‘Cini Boeri nella biblioteca del parco’ a 100 anni dalla nascita dell’architetta e designer

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – Triennale Milano e Archivio Cini Boeri presentano dal 15 al 28 aprile 2024 alla Biblioteca di Parco Sempione la mostra Cini Boeri nella Biblioteca del Parco, da un’idea di Antonio Boeri e Giulia Boeri e a cura di Cristina Moro, in occasione del centenario della nascita dell’architetta (1924 – 2020).

L’esposizione si svolge all’interno della Biblioteca del Parco Sempione, progettata nel 1954 da Ico Parisi e Silvio Longhi in occasione della 10ª Esposizione Internazionale di Triennale. La Biblioteca per l’occasione aprirà i suoi spazi per raccontare la storia dell’architetta a partire dalla sua città, all’interno di un edificio simbolico, costruito per offrire ai cittadini un luogo dedicato alla cultura e alla socializzazione.

Cini Boeri al tavolo da lavoro, 1965 circa. Courtesy Archivio Cini Boeri

All’interno dello spazio della Biblioteca sarà possibile avvicinarsi alla figura della progettista attraverso i materiali del suo archivio, tra cui le fotografie e gli impaginati con cui lei stessa presentava il suo lavoro, materiali attraverso cui prende forma un linguaggio alla costante ricerca di forme inedite e funzionali, e di progetti sensibili alle esigenze degli individui.

Lo spazio espositivo è attraversato da una moquette rosa, filo conduttore visivo, pensato per evocare la casa della progettista, divenuta negli anni punto di ritrovo di amici, intellettuali e artisti. La sala lettura della Biblioteca, rialzata e illuminata dalla parete di vetro semicircolare, accoglie alcuni pezzi storici provenienti da collezioni private, archivi aziendali e musei, che descrivono il design della progettista attraverso le sperimentazioni con le forme e i materiali, tra cui le lampade per Artemide, Stilnovo, Tronconi, Venini, le librerie girevoli in legno, realizzate con l’ebanista Luigi Ghianda, e il tavolo Lunario per Knoll. Tra gli oggetti esposti sarà possibile vedere la poltrona Bobo, realizzata nel 1967 in poliuretano, i bicchieri in cristallo disegnati per Arnolfo di Cambio, (che hanno accompagnato Harrison Ford in Blade Runner), i progetti su rotelle, tra cui il set di valigie per Franzi e le poltroncine Botolo oltre agli Strips, disegnati nel 1972 per Arflex, dopo il passaggio da Milano dell’artista Christo, arredi “impacchettati” e pronti all’uso. Sarà presente anche la borsa, disegnata per il contest Prada Invites, che è stata l’occasione per immaginare un accessorio in nylon, riconvertibile come i suoi arredi.

La mostra è il primo appuntamento di un più ampio progetto di studio e approfondimento su Cini Boeri che nasce dalla collaborazione tra Triennale e l’Archivio Cini Boeri, costituito nel 2023 e diretto da Antonio Boeri e Giulia Boeri, nipoti di Cini, e curato e coordinato da Cristina Moro con l’art direction di Paolo Giangliulio.

Oltre alla mostra, la serie di appuntamenti si declina in diversi momenti, tra cui una giornata di studi che si svolgerà a dicembre 2024 in Triennale e sarà l’occasione per fare il punto sul contributo di Cini Boeri all’interno del campo del progetto. La giornata di studi verrà in seguito accompagnata da una pubblicazione. Tappa conclusiva del percorso sarà una grande retrospettiva che Triennale dedicherà nel 2026 all’architetta e designer.



I Partner della mostra Arflex, Arnolfo di Cambio, Codiceicona e Loro Piana Interiors, il Partner per Design e Architettura Idealista e i Partner Istituzionali Lavazza Group e Salone del Mobile. Milano sostengono Triennale Milano per questo progetto.

About Archivio Cini Boeri

Nasce nel 2023 con l’intento di raccogliere, riordinare, studiare e divulgare il lavoro dell’architetta e designer milanese, per continuare ad animarlo con il suo spirito, libero, socialmente impegnato e proiettato verso il futuro. Diretto da Giulia Boeri e Antonio Boeri, nipoti di Cini, l’archivio è curato e coordinato da Cristina Moro con l’art Direction di Paolo Giangiulio e il supporto alla ricerca di Filippo Rispoli.

Contatti:

https://www.instagram.com/archiviociniboeri

ciniboeridesign@gmail.com

About Cini Boeri (1924 -2020)

Maria Cristina Mariani Dameno, conosciuta come Cini Boeri, nasce nel 19 giugno 1924 a Milano. Si laurea al Politecnico di Milano nel 1951; dopo un apprendistato nello studio di Gio Ponti, inizia una lunga collaborazione con Marco Zanuso. Abbia la propria attività professionale nel 1963, occupandosi di architettura civile e disegno industriale. Cini Boeri ha progettato in Italia e all’estero abitazioni private, allestimenti museali, uffici, negozi, con una costante attenzione alla funzionalità degli spazi e ai rapporti psicologici tra l’uomo e l’ambiente. Nell’ambito del disegno industriale, ha lavorato per Arflex, Arnolfo di Cambio, Arteluce, Bottega Ghianda, Fiam, Molteni, Prada, Rosenthal, Stilnovo, Trep+, Tronconi, Venini, disegnato elementi d’arredo diventati icone del design italiano, oggi nelle collezioni e nelle esposizioni di musei nazionali e internazionali.

