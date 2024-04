Milano, gettano cocaina nel cortile: due arresti in zona San Siro

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – La Polizia di Stato ieri a Milano ha arrestato due cittadini egiziani di 30 e 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti del Commissariato Bonola, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona San Siro e zone limitrofe, verso le 16.30 hanno notato i due uomini in via Frassinetti confabulare tra loro quando il 30enne ha estratto dallo zainetto un involucro per cederlo al 32enne in cambio di denaro. Quando i poliziotti hanno deciso di fermarli per sottoporli a un controllo, i due hanno tentato di scappare e il 32enne ha gettato, all’interno di un giardino condominiale, la busta con 31 involucri di cocaina.

Dopo aver fermato i due, gli agenti del Commissariato Bonola hanno proceduto alle perquisizioni personali e domiciliari rinvenendo, in un appartamento che il 30enne utilizza saltuariamente in piazza Amendola, quasi 40 grammi hashish, nascosti in un pacchetto di sigarette, con le stesse caratteristiche del pezzo di 2,5 grammi che aveva nella borsa a tracolla unitamente a 550 euro in contanti.

