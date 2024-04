Trezzano sul Naviglio. “Le persone al centro”: presentata la coalizione di Centro Sinistra alla cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 aprile 2024 – Oggi, presso il Centro Socio Culturale di Trezzano Sul Naviglio si è svolta la presentazione della coalizione di Centro Sinistra alla cittadinanza.

Presenti la candidata sindaca Sandra Volpe, attualmente assessora alle politiche sociali della giunta Bottero, i segretari delle forze politiche i candidati facenti parte delle liste che

appoggeranno Sandra Volpe oltre alla presenza di cittadini

La coalizione sarà composta dal Partito Democratico e dalla lista civica Trezzano Oltre (firmatari del documento delle primarie) ai quali si sono uniti Trezzano con Sandra (già lista civica Trezzano con Fabio in questo mandato) e Movimento 5 stelle.

Tale composizione porterà avanti progetti concreti, anche in modo differente con il passato:

differenza che si incarnerà in un metodo diverso di conduzione del gruppo ed anche per la

novità dei candidati delle forze politiche in campo.

Sarà una coalizione ampia, aperta ed equilibrata.

E’ stato pubblicamente sottoscritto, dai 3 segretari di partito e della portavoce dei 5 stelle un documento che riporta i principi e i valori che saranno la base per creare un gruppo coeso, all’interno del quale, ogni forza politica avrà pari opportunità e pari dignità nel rispetto dei singoli ruoli istituzionali.

Nel documento, per dare reale autonomia all’azione della sindaca, le stesse forze politiche

garantiscono reale autonomia nella scelta della squadra di governo.

Lo slogan della campagna sarà “Le persone al centro”: tutte le azioni e i progetti dovranno

avere come obiettivo il principale soddisfacimento dei bisogni dei cittadini attraverso una

partecipazione attiva ed un dialogo costante con le associazioni, le realtà produttive e

commerciali.

Il programma sarà ampio ma puntuale, con azioni molto concrete.



“Come è già stato annunciato durante le votazioni primarie” sostiene la candidata sindaca Sandra Volpe “partiremo dall’efficientamento e dal perfezionamento della macchina amministrativa mettendosi in ascolto dei dipendenti al fine di poter svolgere al meglio il programma che verrà sottoscritto.

Continueremo con l’efficientamento massimo della spesa pubblica. Il lavoro di questi 10

anni di amministrazione, con al guida di Fabio Bottero, ha portato a recuperare 12 milioni di

euro di crediti non riscossi ed ora abbiamo un bilancio sano e consolidato.

Altra priorità sarà la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici –

principalmente gli edifici scolastici – ed azioni relative ad azioni dedicate al decoro urbano

per rendere bella e più vivibile Trezzano.

Al centro della nostra azione, ci sarà il benessere dei trezzanesi” conclude, Sandra Volpe.

V. A.