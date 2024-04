“Un’Europa liberal-popolare”, iniziativa presso la sala Isma del Senato

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 aprile 2024 – Mercoledì 17 aprile, alle ore 10, presso la Sala Isma del Senato, a Roma, si terrà l’evento dal titolo “Un’Europa liberal-popolare”.

Interverranno Carlo Calenda, Emma Fattorini, Sergio Belardinelli e Michele Valensise.

L’occasione giusta per parlare di Europa, a pochi mesi dalle elezioni dell’8 e del 9 giugno.

“Ripercorreremo insieme questi settant’anni di pace, in cui abbiamo visto l’abbattimento delle frontiere e l’allargamento dell’Unione, il mercato unico europeo, la libera circolazione di persone e idee. Anni di battaglie e di rivendicazioni. E oggi, proprio quando ci sarebbe più bisogno di Europa, essa appare particolarmente fragile.

Una fragilità frutto di una mancanza di identità che non siamo riusciti a costruire in tutto questo tempo. Un’identità liberale e popolare da rinsaldare e da riscoprire, oggi più che mai necessaria per affrontare le sfide ambiziose che abbiamo di fronte, soprattutto dopo lo scoppio di un conflitto nel cuore dell’Europa, in Ucraina.

Di questo e di molto altro parleremo mercoledì a Roma. Per partecipare basta accreditarsi qui: mariastella.gelmini@senato.it”.

Redazione