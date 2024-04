CECCHETTI (LEGA): “INAUGURATA SEDE LEGA A VILLONGO (BG), SIAMO UN MOVIMENTO IN SALUTE E RADICATO SUL NOSTRO TERRITORIO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2024 – Ieri pomeriggio l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, ha partecipato a Villongo (BG) all’inaugurazione della nuova sede locale della Lega. “Siamo particolarmente contenti di inaugurare una nuova sede territoriale, un ennesimo segno di vitalità del nostro movimento, di radicamento del territorio. E il fatto che questa inaugurazione coincida proprio con i giorni del compleanno della Lega Lombarda rappresenta un ulteriore regalo al nostro movimento per i suoi primi 40 anni”. Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione