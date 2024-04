Milano. Incidente nella notte in via Forze Armate, 3 feriti gravi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2024 – Questa notte, intorno alle ore 3.35, in via delle Forze Armate, all’incrocio con via Beltrami/Olivieri, già teatro di gravi incidente, è avvenuto un incidente tra due veicoli. Tre le persone coinvolte: una di 24 anni, un donna di 57 anni e un uomo di 41 anni.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, un’automedica e la Polizia Locale. Tre i feriti, che dopo esser stati soccorsi e valutati dal personale medico e sanitario, sono stati trasportati in ospedale. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, un altro in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano e uno in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

In corso tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente stradale.

