MILANO DESIGN WEEK 2024, PRENDE IL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO LABÒ, A CURA DI THE DESIGNBLENDER, NEL QUARTIERE BARONA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2024 – Gli spazi industriali della SPA – Società Prodotti Antibiotici – e della Fondazione Rodolfo Ferrari ospiteranno, dal 15 al 18 aprile 2024, una nuova selezione di designer, artisti, gallerie d’arte e aziende internazionali.

The Design Blender, duo curatoriale composto da Elsa Lemarignier e François Leblanc

di Cicilia, presenta – nel complesso di via Biella 6 – un nuovo allestimento che ha come

oggetto di indagine il luxe de création, la materia e la sua lavorazione, attraverso pezzi di

design da collezione e premium che nascono dall’utilizzo di tecniche artigianali o industriali

avanzate.

Ispirandosi all’essenza del luogo, che da oltre settant’anni è vocato alla ricerca in ambito

medico, LABÒ si configura come una fucina che favorisce la creatività, un crocevia dove

design, arte e sperimentazione convergono per presentare risultati innovativi e

sorprendenti.

Il laboratorio è il tema distintivo del progetto: lo spazio fisico in cui i visitatori saranno accolti lungo il percorso e lo spazio concettuale di un’esplorazione creativa che si concretizza nell’esposizione.

La location, che apre al pubblico in occasione della manifestazione, accompagna il

visitatore con la sua autenticità e forza espressiva: quattro edifici dislocati come un

piccolo villaggio industriale, costituito dai laboratori farmaceutici, dal cral aziendale e dai

magazzini, diventano una quinta scenica d’eccezione, dialogando con i progetti esposti.

“Questa seconda edizione di LABÒ rappresenta per noi una nuova sfida. Il nostro obiettivo

è quello di creare connessioni tra i creativi e le aziende coinvolte con la comunità del

design e dell’arte: uno scambio da cui scaturiscano risultati inaspettati.”, racconta The

Design Blender.

Lunedì 15 Aprile 2024

Ore 11.00 Tour in francese Ore 14.00 Tour in inglese Ore 17.00 Tour in italiano

Tour: Percorso sensoriale a cura di Salvatore Tulipano

I tour sensoriali proposti da Salvatore Tulipano nell’ambito di LABO Cultural Project by The

Design Blender sono concepiti per descrivere attraverso i sensi gli oggetti in mostra: con un

approccio meditativo. Salvatore Tulipano, comunicherà ai partecipanti forma, materia,

densità, trasparenza, colori e storia dell’oggetto permettendo così di stabilire un contatto

profondo con l’oggetto in piena coscienza.

Su prenotazione (max 10 persone per tour): info@thedesignblender.com



Martedì16 Aprile 2024

Ore 11.00 Tour in francese Ore 14.00 Tour in inglese Ore 17.00 Tour in italiano

Tour: Percorso sensoriale a cura di Salvatore Tulipano

I tour sensoriali proposti da Salvatore Tulipano nell’ambito di LABO Cultural Project by The

Design Blender sono concepiti per descrivere attraverso i sensi gli oggetti in mostra: con un

approccio meditativo. Salvatore Tulipano, comunicherà ai partecipanti forma, materia,

densità, trasparenza, colori e storia dell’oggetto permettendo così di stabilire un contatto

profondo con l’oggetto in piena coscienza.

Su prenotazione (max 10 persone per tour): info@thedesignblender.com



Mercoledì 17 Aprile 2024

ORE 11.00

TALK Neverscene: ridefinire la creatività dell’interior design con l’AI

Con sede a Parigi e a Bruxelles, Neverscene è stata co-fondata dagli imprenditori

tecnologici

Benjamin Chiche e Victor Mustin.

Neverscene AI può guidarvi verso nuovi concetti e aiutarvi a creare qualcosa di speciale in

modo giocoso e potente.

ORE 12:00

TALK Aeditto: Editing con la tecnologia

“Come dare alle persone il potere di creare, o come due anni ci hanno quasi ucciso”.

AEDITTO è un marchio e uno studio creativo con sede a Parigi, il nome deriva dalla crasi di

“additivo” e “editing”; lo studio combina così produzione additiva, materiali sostenibili e

processi di design giocosi, AEDITTO mira a portare personalizzazione e unicità nelle case

contemporanee.

ORE 13.00

TALK Studio BrichetZIegler: un selvaggio impegno creativo

Lo Studio BrichetZIegler presenta The Wild Chairs in mostra da LABO, illustrando gli ultimi

dieci anni di ricerca dello studio.

Studio BrichetZiegler è un duo di designer composto da Caroline Ziegler Pierre Brichet, la

loro ricerca evidenzia una visione trasversale e aperta con la caratteristica specifica di un

approccio tecnico e poetico all’incrocio tra industria e artigianato.

ORE 14.00

TALK Analogie tra artigianato e design

con Carole Calvez, Marta Bakowski, Tony Jouanneau, Anne Agbadou Masson e Luce

Couillet. Un viaggio nella creazione con gli abitanti di JAD, Jardin des Arts et du Design.

ORE 15.00

TALK Mercoeur: la sfida dell’edizione

La nuova sfida di un’azienda di design e i suoi rapporti con i designer

Come dare una nuova veste a un marchio di mobili di alta gamma di oltre 50 anni?

Come gestire la comunicazione per un produttore che ha operato principalmente come

white label brand ?

Attraverso la sua complessa storia e le sue diverse ispirazioni, Biobject ha presentato

diverse immagini ai suoi clienti. Il suo nuovo CEO, Romain Rougier, voleva abbracciare

pienamente una vera e propria strategia di edizione del marchio, combinando design e

artigianato. L’incontro con Grégoire Dellaforest è stato decisivo a questo proposito.

ORE 16.00

TALK Neverscene: ridefinire la creatività dell’interior design con l’AI

Neverscene AI può guidarvi verso nuovi concetti e aiutarvi a creare qualcosa di speciale in

modo giocoso e potente.

Neverscene con sede a Parigi e a Bruxelles,è stata co-fondata dagli imprenditori tecnologici

Benjamin Chiche e Victor Mustin.

ORE 17.00



TALK Bruno Gecchelin & DCW Editions: Una vita dedicata al design

In occasione della riedizione dell’iconica lampada da terra Mezzaluna del 1975 di DCW

éditions il leggendario designer industriale fin dagli anni Settanta, Bruno Gecchelin

condividerà la sua visione del design italiano, la storia di Mezzaluna e il suo percorso

professionale. Un viaggio ricco dalle creazioni agli oggetti di culto, dalle sue fonti di

ispirazione al suo percorso di vita.



LABÒ

Milano Design Week 2024

15-18 aprile 2024

Fondazione Rodolfo Ferrari

Via Biella 6, Milano

Orari di apertura:

15 – 16 – 18 aprile 2024 | 10.00 – 19.00

17 aprile 2024 | 10.00 – 22.00

Press preview: domenica 14 aprile 2024 | 9.00 – 17.00

Cocktail: domenica 14 aprile 2024 | 17.30 – 19.00

IG @labo_cultural_project

labo_cultural_project #laboproject #laboproject2024