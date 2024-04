Monza. Ritirate 15 patenti di guida durante i controlli anti-strage del sabato sera

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 aprile 2024 – La Polizia di Stato, con il reparto della Sezione Polizia Stradale di Monza, da inizio aprile, ha eseguito, soprattutto nel fine settimana, sistematici servizi di controllo contro l’uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti. In particolare, ha dislocato sul territorio sei pattuglie della Polizia Stradale, coordinate da un Commissario Capo della Polizia di Stato.

Il posto di controllo, svolto lungo un’arteria principale del capoluogo brianzolo, ha condotto alla rilevazione dello stato di alterazione psicofisica di donne e uomini, con prevalenza di questi ultimi, di nazionalità italiana. In totale sono stati fermati e controllati 56 veicoli e identificate 75 persone, tra conducenti e passeggieri.

Durante i controlli, sono state ritirate 13 patenti di guida, una carta di circolazione ed il sequestro di autovettura, nonché il sequestro di 6,9 grammi di cannabinoidi. A conclusione dell’attività svolta, le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada sono state 15, per un totale di 150 punti decurtati dalle patenti di guida dei conducenti sanzionati.

Particolare attenzione degli operatori è stata rivolta ai conducenti che sono stati tutti sottoposti, tramite apparecchiature specializzate in dotazione ad ogni pattuglia della Polizia Stradale, ad accertamenti atti a verificare l’eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti. Delle 14 conducenti donne controllate, delle quali 4 tra i 23 ed i 27 anni, 6 tra i 28 e 32 anni e 4 oltre tale età, 5 di esse hanno subito il ritiro della patente di guida in quanto positive all’assunzione di alcol. Per 2 di esse è scattata anche la denuncia penale in quanto il tasso alcolemico eccedeva i 0,8 g/l.

Tra i 42 conducenti uomini controllati, dei quali 2 tra i 18 ed i 22 anni, 8 tra i 23 ed i 27 anni, 5 tra i 28 ed i 32 anni e 27 oltre tale età, 5 hanno subito il ritiro della patente di guida per guida in stato d’ebbrezza; per 2 di essi e scattata la denuncia penale perché il tasso alcolemico accertato superava i 0,8 g/l. Inoltre, 2 conducenti, sottoposti a prelievo salivale da parte del Medico della Polizia di Stato, sono risultati positivi all’assunzione di sostanza stupefacente; per essi è scattato il ritiro preventivo della patente di guida e se anche la seconda prova prevista, effettuata in laboratorio, risulterà positiva, anche per essi scatterà la denuncia penale e la sospensione della patente di guida.

