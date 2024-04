Rovera in trionfo con giro più veloce alla 4 Ore di Barcellona

Nel primo round della European Le Mans Series arriva una brillante vittoria in rimonta in classe LMP2 Pro-Am per il pilota varesino insieme ai francesi Perrodo e Vaxiviere sulla Oreca 07 Gibson by AF Corse. Sale l’attesa per la tappa italiana del Mondiale Endurance prevista il prossimo weekend a Imola

(mi-lorenteggio.com) Barcellona (Spagna), 14 aprile 2024. Buona la prima in European Le Mans Series e al rientro fra i Prototipi per Alessio Rovera. Il 28enne pilota varesino, in forma smagliante, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria di classe LMP2 Pro-Am conquistata alla 4 Ore di Barcellona insieme ai compagni di equipaggio François Perrodo e Matthieu Vaxiviere al volante della Oreca 07 motorizzata Gibson. Dopo un ottimo primo stint di Perrodo, purtroppo però segnato da un drive through causato da un sorpasso con bandiera gialla, è stata una gara tutta d’attacco per Rovera, che nel turno centrale di gara ha effettuato una brillante serie di sorpassi per riportare la sportscar del team AF Corse dal sesto posto fino alla lotta per il successo. Nell’intento, Alessio ha anche fatto segnare il giro più veloce in assoluto della corsa in 1’30”174, a coronare ulteriormente la sua impresa di giornata. A un’ora e 20 minuti dalla fine, Rovera, in quel momento a un soffio dal primo posto, è tornato ai box per cedere il volante a Vaxiviere e il pilota francese al rientro in pista ha preso il comando della categoria, completando il perfetto lavoro di squadra e di strategia. Il trio di AF Corse ha poi celebrato sul podio una vittoria che in ELMS li riporta sul primo gradino della categoria dopo l’affermazione dello scorso anno alla 4 Ore di Aragon (anche in quell’occasione in terra spagnola), ma soprattutto li lancia in vetta alla classifica 2024 in vista dei prossimi impegni nella serie europea. Prima, però, ad attendere Rovera già il prossimo weekend sarà la tappa italiana del Mondiale Endurance, per la quale il pilota ufficiale della Ferrari tornerà al volante della 296 LMGT3 del Cavallino: appuntamento a Imola dal 19 al 21 aprile.

Rovera ha dichiarato dopo la vittoria colta sul circuito del Montmelò: “Ripensando al successo di Alcaniz lo scorso agosto evidentemente la Spagna porta bene al nostro equipaggio. Quest’anno l’extra-potenza concessa alle LMP2 rende il prototipo ancora più divertente da guidare, soprattutto quando funziona così bene come oggi. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno per ottimizzarlo e penso che questo successo lo dimostri. Avevamo un grande ritmo e ora speriamo di confermarci nella prossima a Le Castellet, anche se ora torno a concentrarmi sul FIA WEC e sul prossimo weekend a Imola”.

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

European Le Mans Series: 14 aprile 4 Ore di Barcellona; 5 maggio 4 Ore di Le Castellet; 7 luglio 4 Ore di Imola; 25 agosto 4 Ore di Spa; 29 settembre 4 Ore del Mugello; 19 ottobre 4 Ore di Portimao

GT World Challenge Endurance Cup: 7 aprile 3 Ore di Le Castellet; 29-30 giugno 24 Ore di Spa; 28 luglio 3 Ore del Nurburgring; 22 settembre 3 Ore di Monza; 23 novembre 6 Ore di Jeddah