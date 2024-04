Torna il 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2024, per la prima volta a Opera (MI), il Festival di cultura Hip Hop Amazing Day 2024.

(mi-lorenteggio.com) Opera, 15 aprile 2024. AMAZING DAY è l’evento più atteso, e longevo dello stivale di cultura urban e street. Per la sua 17th edizione, ancora in terra lombarda, prevede l’intervento dei migliori street artists e writers provenienti da diverse parti del mondo che si ritroveranno per realizzare delle opere su muro, per ampliare quello che, già dal 2013, è diventato un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana ma anche sociale.

Nel corso della tre giorni di pura creatività di strada dal respiro internazionale, la

celebrazione della cultura hip hop avverrà attraverso workshop, performance e contest fra

pittura, danza, musica che si fonderanno tra loro, per dare vita ad un vero momento di

confronto, di condivisione, di crescita e di scambio culturale reciproco.

Si raduneranno sotto lo stesso cielo attività di street art – writing – art performance – dance – music – contest – talk – proiezioni video in una manifestazione diffusa e inclusiva che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con grandi artisti internazionali visivi e tanti nomi del panorama hip hop musicale italiano, come INOKI ed ENSI che concluderanno il concerto di sabato 2 Giugno, e il tutto a titolo completamente gratuito per il pubblico anche grazie al patrocino del Comune di Opera ed il supporto degli sponsor.

I MOMENTI DA NON PERDERE:

AMAZING DAY – LIVE PAINTING

VENERDI_31- SABATO 1 – DOMENICA 2

10:00 / 19:00

DOVE: Incontro presso Info Point The Amazing Art al Parco del Centro Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)

La manifestazione da sempre riunisce grandi street artist e writer provenienti da ogni parte del mondo che si incontrano per una sessione di tre giorni di LIVE WALL PAINTING durante la quale si confrontano su un tema comune e danno vita a progetti collettivi che diventano patrimonio della città.

IL TEMA DEL MURO PRINCIPALE È LA PACE NEL MONDO E L’ATTENZIONE AL CLIMA.

IL MOMENTO STORICO RENDE QUESTO TEMA OLTREMODO ATTUALE!

Tra gli artisti invitati a partecipare in questa edizione di AD 2024 che ospiterà circa 70 artisti da tutto il globo:

AERS (IT), BANS (IT), BIG TATO (CH), BLOW (UK-IT), BLEF (IT), CANO (IT), CMS (VEN), CORN (IT), CRE (IT), DEBZA (FR), ENO (FR-IT), FABRIZIO DE TOMMASO (IT), FREDDY FOX (FR), FOSK (IT), GASONE (IT), GIOWE (IT), GRIM (IT), HOT IN PUBLIC (IT), HEMO (IT), JE73 (IT), JIN (IT), JATONE (IT), JATUS (IT), MEDIAH (CANADA), MPEIT (IT), MORKI

(IT), NICO189 (IT), NEDO(IT), ORGH (IT), ONEM (IT), PLUS (CH), PROSA (IT), REENO (IT), RESER (IT), SIRK (FR), SCANNER (FR), SERVAL (CH), SHORE (ES), SOWET (IT), SEA(IT), TRAKT (FR), TACKLE (IT), TRUST (IT), TRES (IT), YEKO(ES), YEMS (IT), YAMA (IT), VEIZ (BRASILE), WAKOS (IT), MR.WANY (IT), WAIS (IT), WUBIK (IT), VERBO (IT),

ZEWS (IT), ZARK (IT), ZENOK (IT), E MOLTI ALTRI…

AMAZING DAY – MUSIC PARTY

1 GIUGNO 202

20:00 / 01:00

DOVE: Parco del Culturale Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)

Cuore pulsante e appuntamento da non perdere è il Music Party di Amazing Day che da anni vede succedersi sul palco alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale della scena hip hop italiana, assolutamente a titolo gratuito

Dalle 20.00 alle 22.30 Show Case di:

Inkastro,

They Call me Adriana,

Tusco,

Southology,

Joelz,

Djomi recentemente vincitore del festival di Castrocaro,

Hyst.

Beat Box show di Alien Dee.

ORE 22.00 INOKI e ENSI IN CONCERTO

Tutti gli eventi saranno FREE ENTRY



AMAZING DAY – TALK

VENERDI_31

17:30 / 21:00

DOVE: Centro Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)

STYLE DIARY CON TONY TRES

ILL FAME MAGAZINE 08 CON MR.WANY

19:00 / 21:00 PROLOGIS DOCUMENTARY

Proiezione del docufilm Prologis



“Siamo PROLOGIS da oltre 40 anni leader dell’immobiliare logistico.

Realizzando parchi logistici efficienti e flessibili in tutto il mondo, abbiamo introdotto la filosofia PARKlife™, ponendo il lavoratore del parco al centro dell’attenzione. Ci siamo resi conto dell’impatto sociale delle nostre opere e che, per dare benessere, non si può rinunciare a vitalità e bellezza. Per questo abbiamo trasformato i nostri parchi logistici in centri sportivi e gallerie d’arte a cielo aperto a disposizione di tutti: dei lavoratori e delle

comunità locali.”

Talk con:

Sandro Innocenti Svp, Country Manager Italy

Fabrizio Bertola Fondatore e proprietario di fbh holding

Enrico Sironi HEMO Art director urban art

Andrea Sergio MR.WANY Artista contemporaneo ed ideatore dell’evento

AD.AMAZING DAY – WORKSHOP

DOVE: Centro Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)

VENERDI 31

15:30 / 17:30 PRO-CREATE – Zark

14:30 / 16:30 BREAK DANCE – Kacyo

16:30 / 18:30 BBOY FREE SAIFA

SABATO 1

10:00 WRITING – (IONOI)

10:30 BREAKING _ LAGAET KIDS – (Bstudents)

11:00 RAP – (Under the Tower)

DOMENICA 2

10:30 BREAKING _ LAGAET ADULTS

AMAZING DAY – CONTEST

DOVE: Parco del Centro Polifunzionale, Via Antonio Gramsci, 21 – Opera (MI)



VENERDI_31

17:30 / 18:30 SKETCH REUNION

SABATO 1

1 VS 1 HIP HOP – OPEN

2 VS 2 MIX STYLE ON HIP HOP MUSIC

GIURIA: BYRON – MX – LINO

HOST: ESOMROCK

DJ: SPARTA

DOMENICA 2

BREAK DANCE

1 VS 1 KIDS

1 VS 1 OPEN WOMEN

2 VS 2 OPEN MAN

GIURIA: ALESSANDRINA (IT) – LAGAET(FR) – EPIKS (IT)

HOST: PHILGOOD

DJ: MANZO

DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI OPERA

“Opera è felice di ospitare questa tre-giorni dedicata alla creatività di strada, che lascerà sul territorio splendidi murales realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo, segni tangibili della cultura hip hop. Per i nostri giovani del territorio poi si può realizzare un’esperienza davvero unica, di respiro internazionale, grazie ai workshop e alle performance previste, ai contest fra pittura, danza, musica che vedranno confrontarsi artisti ed esperti in un’ottica di condivisione e scambio culturale. I nostri giovani hanno bisogno di occasioni sempre nuove e stimolanti per potersi mettere alla prova e con questa iniziativa il Comune di Opera ha proprio pensato a loro: chissà che magari, tra i nostri ragazzi, qualcuno si scopra artista” dichiara la Sindaca di Opera Barbara Barbieri .

“Siamo davvero felici di ospitare sul nostro territorio la diciassettesima edizione di Amazing Day. Non sappiamo bene chi abbia scelto chi. Se sia stato il direttore artistico Andrea Sergio, in arte ‘Mr. Wany’, a scegliere Opera o viceversa. Ci siamo trovati. Forse perché il nostro paese aveva terribilmente bisogno di colore e in questa tre-giorni vibrerà di luce, musica, danza, grazie a questo evento fresco, dinamico, certamente di giovani e per i giovani ma che migliorerà l’aspetto dei nostri muri a beneficio di tutta la cittadinanza” dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Opera Sara Rossi.

CRONOPROGRAMMA:

VENERDI 3 1

10:00 Incontro All’info Point, Centro Polifunzionale D i Opera

10:30 Inizio Wall Paint

11:00 Avvio Area Espositori

12:30 / 14:30 Meeting Nell’area Food

14:30/15:30 Talk / Show Con Kacyo.E Geme

15:30/17:30 Workshop Pro – Create Con Zark

15:30/ 17:30 Workshop Con Kacyo e Geme

16:30/18:30 Bboy Free Saifa

17:00 /19:00 Sketch Reunion Contest

17:30/ 18: 4 0 Talk

Presentazione “Style Diary” B y Tony Tres Per Show Desk

Presentazione “Ill Fame Magazine 08” B y Mr.Wany

19:00 – 21:00 Proiezione Documentario Prologis

21:00 / 22:00 Chill I n Area Ristoro

Musica Diffusa.

SABATO 1

10:00 Inizio Wall Paint

10: 0/12:00 workshop Style Writing _ IoNoi

10:30 Avvio Area Espositori.

10:30workshop Breaking _ Lagaet Kids – (Bstudents)

11:00 Workshop Rap – (Under The Tower)

11:00 Workshop Writing – (Hot I n Public)

12:30 / 14:30 Meeting Nell’ Area Food

14:30/15:00 Contest Hip Hop

17:00 Contest “Mix Style”

19:30 Premiazioni + A d – 2022 Aperitivo

19:45 Dance Show

20:00 Inizio Show Case

22:00 Intermezzo Musicale Con Beat Box Con Alien Dee

22:15 Inizio Concerti

01:00 Fine Evento

DOMENICA 2

10:00 Inizio Wall Paint

10:30 Workshop Breaking _ Lagaet Adults

10:30 Avvio Area Espositori

12:30 / 14:30 Meeting nell’Area Food

14:30/15:00 Contest Breaking Kids

17:00 Contest Breaking Open

19:30 Premiazioni + A d – 2024

20:00 Comune Opera, Consegna Costituzioni / Fine Evento



Da un’idea di Mr.WANY

Evento organizzato da The Amazing Art Studio in collaborazione con il Comune di Opera.

SI RINGRAZIA PER IL SUPPORTO

Prologis

Gli sponsor tecnici

Red Bull

Bottega Prama

Loop Colors,

Roll Art Paint,

Venpa.

I Supporters

Hip hop music only

Under the Tower

Bstudents

Zarkone

IoNoi

I media Sponsor:

Ill Fame magazine.

COME SI ARRIVA

AUTO:

Parco del Polifunzionale, via Gramsci 31, Opera, Sud di Milano.

Strada statale 412 della Val Tidone.

TRENO:

Stazione ferroviaria di Locate di Triulzi, linea suburbana S13 Milano/Pavia. (Metro più vicina

linea gialla Rogoredo.)

BUS ATM:

Autobus 220 da Rozzano a Locate (Fermata Via Diaz Via Mameli (Opera).

Autobus 222 da Capolinea Tram 24 Vigentino (Fermata Via Diaz Via S. Francesco (Opera).

BUS BLUE:

Autoguidovie fermano in Via Diaz Via S. Francesco (Opera)

la linea 172 da Milano Romolo M2 a Pavia a/r

la linea 194 da Milano Romolo M2 a Landriano a/r