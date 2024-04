Islam, Tovaglieri e Sardone (Lega), corsi di arabo e hijab ad Abbiategrasso? Integrazione al contrario, no a proselitismo in scuole italiane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2024 – “La scuola italiana non può e non deve diventare il luogo dove si fa proselitismo verso l’islam e dove si trasmettono usi e costumi in contrasto con i valori fondanti della nostra società occidentale, come la libertà e i diritti. Desta forte preoccupazione un nuovo tentativo di promuovere la cultura islamica in una scuola di Abbiategrasso (MI), dove è stato istituito un corso avanzato di arabo, autogestito da studenti arabofoni, e un laboratorio per imparare a indossare l’hijab, simbolo religioso di sottomissione femminile. Dopo le donne rinchiuse in un recinto al pari di animali durante il ramadan in piazza a Roma, chiediamo che la dirigenza dell’istituto interessato verifichi che i contenuti di questi corsi autogestiti siano coerenti con la laicità e con gli orientamenti educativi della scuola italiana. Non possiamo permettere che anche ad Abbiategrasso, dopo Lodi e Pioltello, le scuole si trasformino uno strumento di integrazione alla rovescia, nella quale non sono gli studenti islamici a dover assimilare la nostra lingua e le nostre tradizioni, ma gli studenti italiani a essere indottrinati verso usi e costumi contrari alla nostra cultura e ai nostri valori”.

Così l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), membro della commissione Diritti della donna e parità di genere del Parlamento europeo.

“In una scuola superiore di Abbiategrasso, come riportato da Il Giornale, è stato organizzato un “corso avanzato di introduzione alla lingua e alla cultura araba” per studenti e docenti. Gli studenti italiani sono quindi invogliati a imparare la lingua degli immigrati e non il contrario: ormai siamo al paradosso. Ma siccome al peggio non c’è mai limite ecco che ci sarà anche un laboratorio di hijab in cui verrà insegnato alle ragazze come portare il velo. La sottomissione totale si avvicina, nel silenzio complice della sinistra. Il velo islamico, simbolo di oppressione, viene addirittura elevato a modello tra i banchi di scuola: dove vogliamo finire? Dopo le chiusure per Ramadan, l’imposizione della carne halal nelle mense scolastiche e il divieto di merenda per non urtare i musulmani che digiunano, ecco un altro passetto in avanti nell’ottica dell’islamizzazione crescente del nostro continente. Nelle scuole si sta diffondendo sempre di più questa strategia della finta inclusione che in realtà sembra integrazione al contrario. Una vergogna a cui va posta la parola fine”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.