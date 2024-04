Fiano: “Vietare a Forza Nuova gli spazi pubblici milanesi!”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2024 – “Sono gli stessi che, nell’ottobre del 2021, assaltarono la sede nazionale della CGIL a Roma, e che hanno numerosi militanti condannati per quella violenza in primo grado a diversi anni, sono gli stessi che sono stati condannati varie volte per la violenza e per apologia del fascismo, che sono stati protagonisti di vergognosi episodi di omofobia e di odio che spargono a piene mani. Non hanno diritto, secondo i valori della nostra Costituzione, ad infestare le nostre piazze con le loro nefaste e intollerabili parole d’ordine, tanto meno a Milano, Capitale Medaglia d’oro della Resistenza! Chiedo alle Autorità, Prefetto e Questore, di vietare quest’oltraggio alla nostra storia e alla nostra democrazia”.

Così Emanuele Fiano, già deputato PD, e promotore della legge contro la propaganda neofascista, a fronte del presidio indetto dall’organizzazione neofascista Forza Nuova, a Milano il 15 aprile.

E conclude: “Invito tutte le forze politiche e associative democratiche, le forze sindacali e le Istituzioni e la società milanese ad unirsi a questa richiesta, e a tenere costante l’attenzione e la mobilitazione per fermare e definitivamente mettere fuorilegge le organizzazioni che della negazione della storia, della giustificazione se non esaltazione dei peggiori orrori della storia, fanno la loro missione”.

