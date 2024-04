Serie A, Sassuolo-Milan: Ballardini ospita Pioli a Reggio Emilia

I rossoneri fanno visita ai neroverdi al Mapei Stadium nel pomeriggio di domenica 14 aprile, gara valida per la 32^ giornata di Serie A

Milano, 15 aprile 2024 – Dimenticate le partite delle competizioni europee disputate in settimana, ricomincia il campionato di Serie A. La massima serie italiana andrà in scena tra venerdì e lunedì sera. Ovviamente però è in programma anche un match nel pomeriggio di domenica 14 aprile a partire dalle ore 15.00, ovverosia Sassuolo-Milan.

I neroverdi di Ballardini ospitano quindi i rossoneri di Pioli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, un campo molto caro al Diavolo, nel match valido per la 32^ giornata di Serie A. Le due squadre hanno obiettivi stagionali molto diversi fra loro: mentre i padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza, gli ospiti vogliono blindare la qualificazione in Champions League.

Sassuolo-Milan, come arrivano le due squadre

Il Sassuolo è in un momento complicato e in una posizione di classifica preoccupante. I neroverdi infatti si trovano al penultimo posto in classifica con appena 25 punti conquistati nelle prime 31 partite, a -1 dal Frosinone terzultimo e a -2 dal Verona quartultimo. La salvezza quindi è vicina, ma servono risultati positivi per uscire dalla zona retrocessione e rimanere nel massimo campionato italiano. La squadra di Ballardini ha comunque riportato esiti abbastanza buoni ultimamente: dopo il successo di misura proprio contro il Frosinone è arrivata la sconfitta con la Roma, poi due pareggi con Udinese e Salernitana.

Discorso molto diverso ovviamente per il Milan, che è al secondo posto in classifica. Ormai troppo lontano dalla vetta occupata dai rivali dell’Inter, al Diavolo non resta che certificare la qualificazione in Champions League per l’anno prossimo e quindi il secondo posto in classifica. La squadra di Pioli conta 68 punti, a +6 sulla Juventus terza, e viene da 5 vittorie consecutive in campionato – l’ultima lo scorso weekend in casa contro il Lecce. Tuttavia, i rossoneri potrebbero arrivare con qualche strascico: in settimana infatti hanno perso 0-1 l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, e la prossima avranno il ritorno all’Olimpico.

Sassuolo-Milan, precedenti e statistiche

Sassuolo e Milan si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 22 volte: 7 vittorie neroverdi, 3 pareggi e 12 successi rossoneri. Considerando solo le gare disputate a Reggio Emilia, il bilancio è comunque simile: 3 trionfi a 6 in favore degli ospiti, con 1 pareggio.

La partita d’andata giocatasi a San Siro nel dicembre del 2023 è finita 1-0 per il Diavolo. L’ultima vittoria del Sassuolo è invece arrivata la passata stagione, addirittura a Milano, per 2-5 nel gennaio del 2023. Per ritrovare quindi un successo esterno rossonero bisogna tornare allo 0-3 nel maggio del 2022; mentre invece l’ultima vittoria casalinga degli emiliani è il 2-0 nel marzo del 2016.

