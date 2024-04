“MATERia”: IIC L’INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO AL FUORISALONE 2024

Dal 15 al 21 aprile IIC sarà al Fuorisalone con RKF, la coppia di artisti milanesi. Nello spazio Savona 35 si alterneranno designer, street artist, architetti, la mostra fotografica #scaladigrigi, e workshop creativi.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2024 – IIC L’Industria Italiana del Cemento annuncia la collaborazione con gli artisti di RKF per portare al Fuorisalone 2024 il progetto MATERia.

Presso lo spazio Savona 35, situato nel tratto più vivace di Via Savona, in un openspace di 100 mq su due livelli di un edificio post industriale dei primi del Novecento, IIC e RKF aspettano curiosi, artisti, cittadini ed esperti per ascoltare storia e futuro di un prodotto eterno, conoscere artisti del panorama contemporaneo e cimentarsi in laboratori creativi per sperimentare la versatilità di un materiale che permea la nostra quotidianità da millenni.

Per l’edizione 2024, IIC e RKF si associano al tema lanciato dal Fuorisalone, Materia Natura, per promuovere un’esplorazione della connessione tra queste due parole, una cultura del progetto consapevole, mettendo in risalto la sostenibilità come principio guida e valore nel processo creativo e nella progettazione.

E nessun materiale esprime meglio questi due concetti del cemento: prodotto da materie prime naturali, eterno, riciclabile, estremamente versatile e protagonista di innovazione costante per continuare a essere materiale principe del costruire, ispirazione ed elemento di design oltre il tempo e le mode.

Attività e spazio espositivo

I workshop

Esperti, curiosi e persone di passaggio potranno cimentarsi in un laboratorio creativo: in Via Savona, 35, si assisterà all’unione fra materia e natura, personalizzando e portando a casa un oggetto semplice quanto iconico. Un modo creativo e coinvolgente di raccontare come natura e cemento sono l’una lo specchio dell’altro, in grado di convivere e necessari per il vivere umano.

La mostra fotografica

All’interno dello spazio espositivo sarà possibile ammirare una selezione delle oltre 2.500 fotografie partecipanti al concorso fotografico #scaladigrigi 2023. In occasione del Fuorisalone, verrà annunciata la seconda edizione di #scaladigrigi che avrà come tema “Connessioni”, invitando i partecipanti a esplorare il ruolo vitale del cemento e del calcestruzzo nel plasmare gli ambienti in cui viviamo creando legami spesso invisibili ma indissolubili.

IIC L’Industria italiana del cemento

L’industria italiana del cemento è una rivista che racconta un materiale fondamentale per la vita sociale ed economica del Paese, che ha reso e rende possibili realizzazioni straordinarie. Protagonista del processo di modernizzazione dell’Italia nel Novecento, il cemento è stato raccontato dalla rivista sin dal 1929. Attraverso gli 854 numeri è stato possibile “sfogliare” la storia delle costruzioni del nostro Paese. Ripartita recentemente dopo 11 anni di stop, IIC racconta la storia delle costruzioni guardando al futuro, alle possibilità di un materiale eterno in grado di innovarsi, di partire dalla natura e tornare a essa accogliendo il cittadino in ambienti sicuri, durevoli e sempre più sostenibili.

All’interno dello spazio espositivo sarà possibile sfogliare gli ultimi numeri della rivista, abbonarsi e assistere al racconto della professoressa Tullia Iori, Direttrice scientifica della rivista, e degli ospiti che animeranno le giornate.

V. A.