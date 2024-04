Alle porte di Pavia apre le porte Springmania

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 16 Aprile 2024 – Un parco a tema tutto dedicato alla primavera: aprirà i battenti sabato 20 Aprile la prima edizione di SpringMania, la nuova idea di PuraVida Farm per il tempo libero da vivere in famiglia. Appuntamento per 3 fine settimana, e per 25 Aprile e 1 Maggio: fino a domenica 5 Maggio 2024 PuraVida Farm vivrà la sua ennesima trasformazione, questa volta con un tripudio di fiori e colori, installazioni, giochi e laboratori creativi per tutte le età. Tra le novità, un contest aperto a grandi e piccini per incoronare il Guardiano del Parco!

Natura ancora protagonista nel parco di oltre 35mila metri quadrati, alberi secolari e fiori ma anche giochi gonfiabili di ogni forma e dimensione dove e far divertire i bambini; laghetti da esplorare a bordo di fantasiosi e colorati pedalò; un labirinto dal quale scoprire come uscire e giochi medievali ispirati alla tradizione; trattorini a pedali e jeep elettriche in una pista dedicata. Novità assoluta della manifestazione anche una grande caccia al tesoro! Non mancheranno, infine, i laboratori sui temi più svariati e basati in parte sul riciclo, per dare libero sfogo alla propria creatività.

A San Martino Siccomario (Pavia), SpringMania è anche occasione per scoprire stupende installazioni ed allestimenti di diversi tipi, forme, colori e profumi, dove scattare foto ricordo formato famiglia. Non mancano poi vari food corner dove gustare tanto gustoso street food e il ristorante Alla Lanca con il suo menù ricco di piatti freschi, deliziosi e primaverili. In alternativa si può anche portare la colazione al sacco e usufruire dell’area pic-nic dedicata.

L’ingresso a SpringMania (da 15 euro) si prenota al link https://www.eventipavia.it/puravidafarm/sprintmania/ ed è gratuito per i bambini nati dal 2021 al 2024. Nelle date sold out la biglietteria potrebbe rimanere aperta in alcuni momenti della giornata: il numero di ingressi sarà limitato pertanto non si garantisce l’accesso a coloro che non hanno acquistato un biglietto online. Si consiglia, inoltre, di visitare le pagine social di PuraVida Farm per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma.

SpringMania

Dal 20 Aprile al 5 Maggio 2024

Dalle 10,30 alle 18,30

20 e 21 Aprile 2024

25 Aprile 2024

27 e 28 Aprile 2024

1 Maggio 2024

4 e 5 Maggio 2024

PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Phone: +39 0382 559326

Email: info@puravidafarm.it www.puravidafarm.it