(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2024 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.20, in via Binda 42, un operaio di 62 anni è caduto da un’altezza di due metri, finendo su del materiale ferroso, riportando un trauma alla schiena e al torace. Soccorso è stato trasportato in codice Rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.