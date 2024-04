Incidente in Tangenziale Ovest, grave 66enne colta da malore

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2024 – Intorno alle ore 16.40 di oggi, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione sud, nel tratto tra l’Uscita 7bis Rozzano Missaglia – Uscita 8 Val Tidone Vigentina, una donna di 68 anni, mentre era alla guida dell sua vettura, colta da un improvviso malore, ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro un ostacolo. Soccorsa da un’ambulanza e dalla Polstrada, la donna è stata trasportata im codice Rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, non con traumi evidenti, ma, è stata ospedalizzata per problematiche medico acute.

V. A.