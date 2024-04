Approvazione tariffe Tari, Presidente Anci Lombardia: Necessaria proroga del termine 30 aprile per evitare difficoltà ai Comuni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2024 – “Anci Lombardia, da tempo, si è attivata in merito alle scadenze legate alla Tari, al fine di chiedere, tramite Anci nazionale, una proroga del termine del 30 aprile per l’approvazione delle tariffe 2024 e delle eventuali modifiche al regolamento. Purtroppo, a oggi, da Governo e Parlamento non abbiamo ricevuto risposte positive alle nostre richieste e, pertanto, continuiamo con insistenza perché si provveda. Come abbiamo sottolineato in più occasioni, la mancata proroga di tale scadenza comporterà particolari difficoltà per i Comuni, da un lato per i tempi con i quali riescono a disporre dei dati ed elementi necessari dai gestori e anche in considerazione del complesso momento che gli Enti stanno vivendo, impegnati nelle attività preelettorali, con oltre 960 Comuni interessati dal rinnovo dei Consigli Comunali”. Cosi ha dichiarato il Presidente di Anci Lombardia.

Redazione