Capitozzature nel quartiere ALER San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2024 – Riceviamo e pubblichiamo:

In tutto il quartiere storico di San Siro (di proprietà ALER) da sempre ogni anno, a rotazione, vengono potati moltissimi alberi, privati di quasi tutta la chioma e ridotti ad “attaccapanni”!

Via Preneste, 1 (Celtis australis)



Spesso si tratta di platani, tigli, olmi, ecc., disinvoltamente tagliati e danneggiati da una pratica barbara, peraltro del tutto ingiustificata scientificamente. La stessa impostazione si ha nei giardini delle case comunali, gestite da M.M., non vedo differenze in questo.

Quest’anno poi è un disastro: ho dovuto mandare già segnalazioni per potature scorrette su quindici numeri civici.

A fronte di un degrado spaventoso anche dei cortili, dove ci sono accumuli di rifiuti, rottami, veicoli abbandonati, ecc., ci si preoccupa e si trovano i soldi da buttare per rovinare gli alberi!

Andrea Giorcelli

Consigliere del Municipio 7 (capogruppo Europa Verde – Verdi)