Marcallo con Casone. Poste Italiane: speciale annullo in occasione della 38° Fiera di San Marco e 20° Insubria Festival

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2024 – Poste Italiane, in collaborazione col Comune di Marcallo con Casone e con l’Associazione Culturale Terra Insubre, curatori dell’evento, parteciperà alla 38° Fiera di San Marco e 20° Insubria Festival.

Giovedì 25 aprile dalle ore 09:00 alle ore 15:00 in via Vitali a Marcallo con Casone verrà attivato un servizio temporaneo dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale che nella forma ovale orizzontale riproduce la vista frontale del palazzo comunale.

Per l’occasione sono state pubblicate cartoline edite da Poste Italiane in edizione limitata che riproducono una foto del cortile del Comune e la statua di bronzo della scrofa semilanuta realizzata dallo scultore Giuseppe Balice posizionata nel Parco di Villa Ghiotti, animale sacro per le tribù celtiche. La leggenda narra che nel VI secolo a.C. il re celtico Ambigato mandò i suoi due nipoti a colonizzare nuove terre. Belloveso si insediò con la sua tribù nella pianura padana, un territorio inospitale costellato di paludi e fango. L’oracolo indicò che sarebbe stata una scrofa semilanuta ad indicare il luogo prescelto. Il segno propizio fu trovato mentre pascolava e proprio in quel luogo si stabilì l’insediamento. Venne così fondata la città di “Medhe-lan” che in gallico significa “Terra di mezzo”, trasformato poi in latino “Medio-lanum” cioè “semi-lanuta”. La scrofa semilanuta rimase il simbolo di Milano fino all’epoca medioevale, quando i Visconti lo sostituirono con il biscione.

Alle 11.30 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Marina Roma Sindaco Pro Tempore, Roberto Valenti Vice Sindaco, Giancarlo Minella Presidente Associazione Culturale Terra Insubre, Maria Grazia Mazza Direttore della Filiale Milano 4 ovest di Poste Italiane, Annamaria Gallo Responsabile Commerciale di Filatelia della Macro Area Nord Ovest e Loredana Lenza Referente Territoriale di Filatelia.

Presso lo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare prodotti del collezionismo selezionati per l’occasione e le più recenti emissioni di francobolli.

Dopo l’utilizzo l’annullo speciale sarà disponibile, nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Magenta in via Pusterla 33 per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

Redazione