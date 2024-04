Il gioco pubblico torna protagonista con Formiche, SWG e IGT

Milano, 17 aprile 2024 – Oggi, mercoledì 17 aprile, il gioco pubblico è di nuovo sotto i riflettori con l’iniziativa promossa da Formiche, SWG e IGT. L’incontro è tenuto alle 18:00 presso l’Hotel Nazionale a Roma ed il tema è stato: “Giocare da grandi. Gioco pubblico ed altre forme d’intrattenimento”.

Il gioco pubblico è da qualche anno un tema centrale in ambito politico, grazie anche all’importanza che riveste dal punto di vista economico. Gli italiani amano il gioco e, di conseguenza, le aziende e gli operatori direttamente o meno legati al settore sono numerosi.

Ci riferiamo agli enti che distribuiscono il gioco digitale o terrestre, ma anche alle attività di marketing correlate ad esso. Sono innumerevoli le figure che ogni giorno si adoperano per la realizzazione di un gioco: si va dai web designer agli sviluppatori; dagli addetti al customer service agli esperti in sicurezza informatica.

L’evento avviato per la prima volta 2020 diventa, nuovamente, l’occasione perfetta per passare in rassegna le evoluzioni più importanti del mondo dei giochi, tenendo presente soprattutto quelle che sono le sfide del futuro. Partendo dalle rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico, in merito agli ultimi anni, sarà possibile avviare un focus sulle abitudini dei fruitori.

Al centro del dibattito ci sarà proprio l’interlocuzione tra gli addetti del settore e le principali istituzioni pubbliche. Pertanto, si prevedono approfondimenti anche sulle iniziative poste in essere dal recente riordino dei giochi.

Il Decreto approvato l’11 Marzo in Consiglio dei Ministri ha riscosso consensi e dissensi. Quel che è certo è che è destinato ad avere un impatto significativo, in particolare per ciò che concerne i giochi a distanza.

Anche se i portali di gioco online hanno già compiuto notevoli progressi rispetto al passato, selezionare slot machine online sicure è diventato più accessibile grazie a una semplice ricerca in rete. Troviamo informazioni dettagliate sui giochi più coinvolgenti e sulle promozioni più interessanti. Acquisiamo conoscenza sui metodi di pagamento offerti dai siti, ma soprattutto reperiamo informazioni utili per verificare la loro affidabilità e regolarità.

È chiaro che un’ottimizzazione è sempre possibile e, pertanto, l’evento si pone ancora una volta l’obiettivo di promuovere il dialogo tra le parti per cogliere le migliori opportunità per chi crea il divertimento che per chi lo ama.

L. M.