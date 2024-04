Rho. Spazio BadaBum: un luogo per i più piccoli ma anche per i grandi

Lo spazio per l’infanzia di via Giusti a Rho apre le porte anche agli adulti con incontri di supporto alla genitorialità

Rho, 17 aprile 2024 – Non solo attività educative per bambine e bambini 0-6 anni ma anche incontri per genitori e famiglie. Sono queste le novità del servizio educativo BadaBum che dal mese di marzo ha

aggiunto al ricco calendario di attività per i più piccoli anche delle proposte per genitori e famiglie con l’intento di affiancare mamme e papà nel loro ruolo genitoriale e di crescita.

Dopo la conclusione del finanziamento del “Bando restiamo insieme” di Regione Lombardia, il progetto educativo dello Spazio è proseguito grazie ad un nuovo finanziamento di Fondazione Comunitaria Nord Milano (bando “Sociale” 2023) che ha visto una ridefinizione del partenariato con a guida la Cooperativa Stripes, capofila del progetto, supportata da Cooperativa Giostra, dal Comune di Rho e dal Consorzio Cooperho.

Con questa nuova spinta – sempre motivati dall’intento di dedicarsi al benessere della cittadinanza e all’educazione e sviluppo infantile di qualità – sono quindi proseguite le proposte educative e laboratoriali che le famiglie hanno da sempre dimostrato di apprezzare notevolmente data la altissima partecipazione agli eventi, sempre gratuiti.

Cosa avverrà nei mesi di aprile e maggio?

BadaCreo, BadaNew, BadaBook, BadaGreen e BadaArt: sono questi i laboratori creativi e

manipolativi di BadaBum rivolti come sempre alla fascia zero-sei anni.

Nel mese di aprile, insieme ai libri e alle proposte artistiche, la programmazione darà grande spazio alla natura e alla scoperta di ciò che essa ci offre. Con l’arrivo della bella stagione lo spazio all’aperto del BadaBum consentirà, infatti, a grandi e piccini di esplorare e sperimentare ancor di più, vivendo appieno queste esperienze immersi nella natura.

“Mese dopo mese siamo sempre entusiasti di annunciare il ricco programma di attività organizzate presso lo Spazio BadaBum, un luogo dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie” –

Dichiara Dafne Guida, Presidente della Cooperativa Stripes – “Il nostro obiettivo è quello di offrire un ambiente accogliente e stimolante dove i più piccoli possano giocare, imparare e socializzare in completa sicurezza. Attraverso una varietà di laboratori creativi, attività ludiche e momenti di condivisione, desideriamo accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, favorendo lo sviluppo delle loro capacità cognitive, motorie e relazionali”.

Le proposte per le famiglie

Accanto al calendario delle attività per i più piccoli arrivano gli incontri gratuiti dedicati ai “grandi” della famiglia. In collaborazione la dott.ssa Anna Maria Sassi, psicologa e psicoterapeuta, a partire dal mese di marzo sono stati proposti alcuni appuntamenti serali di supporto alla genitorialità utili a rispondere ad alcune delle domande più classi che si pongono mamme e papà.

Durante i primi incontri si è parlato di genitorialità e di cambiamenti all’interno della coppia a seguito della nascita di un figlio; nel mese di aprile si parlerà del proprio vissuto e delle proprie origini in relazione al proprio ruolo genitoriale.

Gli incontri proseguiranno, sempre a cadenza settimanale, anche per tutto il mese di maggio su nuovi temi di confronto.

“Oggi appare non soltanto utile ma necessario offrire un supporto alle famiglie, per favorire la crescita dei bambini sempre più soggetti a parecchi stimoli che hanno la necessità di decodificare in modo corretto” – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi – “Il percorso avviato dallo Spazio BadaBum si rivolge ai piccoli e agli adulti, per offrire a tutti informazioni e sostegno. Sono lieto che il progetto prosegua e dia sempre buoni frutti, per il bene dell’intera comunità”.

Tutte le iniziative dello Spazio BadaBum sono gratuite e rivolte all’intera cittadinanza.