1° maggio, sabato 4 e domenica 5 maggio – Ville Aperte in Brianza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 aprile 2024 – Prosegue il viaggio fra arte, storia e bellezza. Dopo il successo di pubblico del primo weekend – diecimila presenze – di “Ville Aperte in Brianza”, torna anche mercoledì 1° maggio, sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche non sempre accessibili. L’edizione primaverile apre al pubblico 33 ville di delizia e ville storiche in 28 Comuni sparsi in 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. “Trame di bellezza” è il leitmotiv di quest’anno, portando il visitatore alla scoperta delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo dedicandosi ad attività di svago. Arricchiscono il programma primaverile anche itinerari speciali proposti in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte. Sabato 4 maggio 2024 è in programma un doppio appuntamento: a Monza è possibile partecipare all’itinerario “Percorso D’arte Intorno Alla Villa Reale”, per visitare gli interni del Teatrino di corte e gli esterni della Villa Reale, mentre nella stessa giornata l’opportunità di scoprire “Oreno, il borgo delle ville”.

Ville Aperte in Brianza è declinata all’inclusività con “Ville Accessibili grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza e la promozione del progetto Senso Comune. A fare da guide alcune persone diversamente abili, che illustreranno le bellezze di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e di Villa Zari a Bovisio Masciago. Per l’edizione Primavera sono aperte le ville di delizia e le dimore storiche nei territori della Provincia di Monza e della Brianza, in particolare nei Comuni di Arcore, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Nova Milanese, Triuggio; della Provincia di Lecco, nei Comuni di Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Galbiate, La Valletta Brianza, Merate, Missaglia, Varenna; della Provincia di Como, nei Comuni di Alserio, Cabiate, Canzo, Cernobbio, Erba, Lomazzo, Mariano Comense, per la Città Metropolitana di Milano, nei Comuni di Bollate, Cinisello Balsamo, Cuggiono, Lainate, Trezzo Sull’Adda mentre per la provincia di Varese nel comune di Saronno.

Partecipare a Ville Aperte 2024 è facile. Tutte le info sulle visite sono online sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza.

Il costo del biglietto è di 5€ a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni.

Dal 18 aprile al 5 maggio sarà attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039 975 2251.

Da lunedì a giovedì – h. 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30, venerdì h. 9.00 -12.00 Nei giorni di apertura (sabato 27 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio, sabato 4 maggio, domenica 5 maggio) – h. 9.00 – 13.00

