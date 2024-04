FOOD POLICY. IL 23 APRILE NELLE MENSE SERVITE DA MILANO RISTORAZIONE ARRIVA IL TRADIZIONALE PAN DE MEJ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2024 – Prosegue nelle mense e nei refettori scolastici il viaggio tra i sapori e le tradizioni alimentari di Milano e della Lombardia, un percorso che Comune di Milano e Milano Ristorazione portano avanti per valorizzare il forte legame tra cibo e territorio, nell’ambito delle attività della Food Policy della città.

Per celebrare un’importante tradizione ambrosiana, martedì 23 aprile, bambine e bambini di tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado riceveranno come dessert il Pan de Mej, dolce a base di miglio dall’aroma di fiori di sambuco essiccati tradizionalmente preparato proprio il giorno di San Giorgio, in ricordo dell’antica usanza di celebrare la stipula dei contratti per la fornitura di latte tra mandriani e lattai.

Dopo il successo dell’iniziativa realizzata per la prima volta nel corso del Forum del Cibo 2023, anche quest’anno la distribuzione sarà accompagnata da un volantino illustrato, che racconterà la storia e la ricetta di questo dolce tradizionale, e gli insegnanti e gli educatori avranno la possibilità di approfondire i contenuti didattici e pedagogici in classe. L’iniziativa, condivisa con i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi comunali, ha l’obiettivo di diversificare le occasioni didattiche che vadano nella direzione di riconoscere l’importante valore del cibo e, anche, di preservare e tramandare le tradizioni culinarie meneghine e lombarde anche tra i più piccoli.