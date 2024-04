Como, spacciavano la droga dell’amore, sequestrati 3 chili di MDPV e 18 mila euro in contanti: un arresto e una denuncia

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 aprile 2024 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ieri sera ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un comasco di 27 anni, con precedenti penali e di polizia per reati inerenti la legge sugli stupefacenti, denunciando a piede libero, per lo stesso reato, anche la sua fidanzata di 30 anni comasca e incensurata.

Il servizio antidroga è stato attuato dalla Squadra Mobile di Como e inserito nei vari servizi organizzati nell’ambito del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico per prevenire il commercio e la vendita della cosiddetta “droga dell’amore” – termine tecnico MDPV – sostanza stupefacente a base sintetica che spopola tra i giovani della movida comasca.

Le convergenze investigative di queste ultime settimane, hanno portato gli investigatori della Polizia di Stato, a focalizzare la loro attenzione sulla coppietta di fidanzati, il 27enne era già stato arrestato dagli stessi poliziotti della Squadra Mobile lo scorso 7 marzo, con quasi 2 etti della stessa sostanza e successivamente condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Como.

Sono state individuate tre abitazioni nella piena disponibilità della coppia, una sita nel comune di Blevio (CO) e due a Como città, nelle quali gli agenti, nonostante l’iniziale e veemente opposizione del 27enne, hanno svolto altrettante perquisizioni e dove hanno rinvenuto e sequestrato 3,1 kg di MDPV, 18 mila euro in contanti e materiale idoneo per il confezionamento e la pesatura della droga.

Informato dell’esito dell’attività, il P.M. ha disposto l’arresto del 27enne, che è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e il suo trasferimento al carcere di Como, mentre la fidanzata è stata denunciata a piede libero.

