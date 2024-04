AMBIENTE. GLI ECO-RUNNER DI KEEP CLEAN AND RUN RAGGIUNGONO PALAZZO MARINO PER UN SALUTO ISTITUZIONALE

Milano, 18 aprile 2024 – L’eco-maratona Keep Clean & Run, la corsa che dal 2015 attraversa l’Italia raccogliendo i rifiuti, è giunta quest’anno alla decima edizione e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano. Nel pomeriggio, la seconda delle sette maratone ha fatto tappa a Milano, dove ha raggiunto piazza della Scala per un saluto istituzionale di fronte a Palazzo Marino.

L’obiettivo continua a essere quello di sensibilizzare i cittadini e le cittadine contro la pratica del ‘littering’, l’abbandono dei rifiuti in strada che tanto inquinamento e incuria genera nelle città e nelle campagne.

Da ieri, con la prima tappa a Torino e sino al 23 aprile, la maratona di ‘plogging’ toccherà 40 Comuni e raggiungerà in totale sette città italiane: oltre a Torino e Milano, gli eco-runner attraverseranno anche Bologna, Firenze, Perugia-Assisi, L’Aquila e Roma, percorrendo circa complessivamente 300 km.

Nella seconda tappa, quella odierna, partendo da Corbetta, i runner sono approdati a Milano dopo aver toccato Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Vermezzo con Zelo, Guido Visconti, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Corsico.

La tappa milanese ha visto come main sponsor A2A, che conferma il proprio impegno per promuovere la partecipazione attiva della comunità locale alla cura della città, unendo sport e tutela dell’ambiente. Questa iniziativa si aggiunge ai numerosi momenti di sensibilizzazione organizzati dal Gruppo che, attraverso Amsa, gestisce i servizi ambientali a Milano e nell’ultimo anno – in sinergia con l’Amministrazione comunale – ha coinvolto oltre 10mila cittadini e cittadine tra campagne online, attività educative nelle scuole e supporto ai “cleaning days” sul territorio.

Ogni anno, durante l’evento Keep Clean and Run, vengono raccolti centinaia di chili di rifiuti e condotte ricerche scientifiche per esaminare vari parametri ambientali. Nel 2023, la ricerca si è concentrata sull’analisi delle microplastiche sulle spiagge dei laghi. Quest’anno l’obiettivo è focalizzarsi sulla qualità dell’aria in contesti urbani, utilizzando un naso elettronico per monitorare attentamente la sua composizione.

