Como, danneggia a sprangate un’auto in pieno centro storico: arrestato 

(Mi-lorenteggio.com) Como, 18 aprile 2024 – La Polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato per danneggiamento e per il possesso di oggetti atti ad offendere, un 23enne italiano di origini moldave, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora.

Nella prima serata di ieri due volanti sono state inviate in via Ballarini, nelle vicinanze del Duomo di Como, dove era segnalato un uomo armato di una spranga intento a danneggiare un’autovettura in sosta.

Quando le pattuglie sono giunte sul posto hanno trovato il 23enne seduto sul marciapiede vicino ad una Mercedes nera pesantemente danneggiata dei cristalli e nella carrozzeria – l’auto è risultata essere adibita al servizio di N.C.C. e di proprietà di una società di Maslianico (CO) – e la spranga di ferro lunga quasi 1 metro a terra vicino a lui.

Subito dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni e la denuncia del proprietario dell’auto, l’uomo, che nel frattempo era stato portato in Questura, veniva arrestato per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e perché ritenuto pericoloso, avvisato il P.M. di turno disponeva che venisse trattenuto in Questura fino al processo per direttissima che si terrà oggi.

