Como, gli impediscono di acquistare alcolici al market di notte e reagisce violentemente col direttore e con i poliziotti: arrestato

(Mi-lorenteggio.com) Como, 18 aprile 2024 – La Polizia di Stato, nella notte appena trascorsa, ha arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo inoltre a piede libero per oltraggio e danneggiamento nei confronti delle istituzioni, un marocchino di 30 anni, incensurato, in possesso di un visto per lavoro, domiciliato in provincia di Rovigo.

La volante, verso le 4 della notte appena trascorsa, sono state inviate in viale Recchi presso il Carrefour Market in quanto era segnalato un avventore che, al divieto di acquistare degli alcolici, era diventato molto violento, infatti si era scagliato contro il direttore del punto vendita che lo aveva invitato a posare le bottiglie, sferrandogli una testata sul viso facendogli inoltre cadere a terra il telefono cellulare con un pugno, sarà poi medicato dal 118 riservandosi di recarsi in ospedale. Mentre la volante arrivava sul posto, il 30enne marocchino è fuggito in direzione di viale Masia, subito raggiunto dai poliziotti che, con moltissime difficoltà, lo hanno assicurato nell’auto di servizio trasportandolo in Questura. Nel tragitto però il marocchino ha avuto modo di danneggiare le parti interne della volante proseguendo nella condotta anche una volta in Questura, tra insulti e testate ai vetri degli uffici.

Subito dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni e la denuncia del direttore del Carrefour Market, veniva arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo inoltre a piede libero per oltraggio e danneggiamento, avvisato il P.M. di turno disponeva che venisse trattenuto in Questura fino al processo per direttissima che si terrà oggi alle 12.

Redazione