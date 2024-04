Rozzano. Fugge alla vista degli agenti della locale, arrestato per spaccio

Operazione antidroga della polizia locale. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di origini straniere per detenzione ai fini di spaccio. In tasca aveva dosi di sostanze stupefacenti pronte alla vendita e banconote di piccolo taglio. Oggi verrà sottoposto a giudizio per direttissima

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 18 aprile 2024 – Si intensificano i controlli della polizia locale per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle zone critiche della città. Nel pomeriggio di ieri, durante un’operazione mirata nel quartiere popolare gli agenti hanno arrestato uno spacciatore di origine straniera senza fissa dimora. Il giovane, classe 1998, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente.

Alla vista degli agenti lo spacciatore ha tentato la fuga ma dopo un brevissimo inseguimento è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Nelle tasche del giubbotto sono state rinvenuti 25 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina pronti alla vendita oltre 400 euro in banconote da piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività illegale. Oggi è previsto il processo per direttissima con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Le ultime operazioni di controllo eseguite dal corpo della polizia locale nelle vie centrali della città hanno portato anche al ritrovamento e al sequestro di alcune armi improprie. La polizia locale continua a svolgere controlli specifici di prevenzione e contrasto all’illegalità e al degrado di alcune zone pubbliche.

