LA BCC PREMIA SOLIDARIETA’ FAMIGLIARE DI CASTELLANZA, IL GRUPPO PIU’ NUMERO ALLA PARTENZA DELLA LIUC RUN

(mi-lorenteggio.com) Casdtellanza, 18 aprile 2024. E’ ancora viva l’emozione che il migliaio di runners ha regalato alla partenza della prima edizione della Liuc Run: un lunghissimo “biscione colorato” che sfilava lungo corso Matteotti per macinare i 7,5 chilometri del percorso. Runners, bambini, famiglie intere, papà e mamme con i passeggini, i piccoli del Legnano Knights di corsa e palleggiando con il pallone da basket.

Uno spettacolo.

I numeri

Per chi l’ha vissuto e per i numeri registrati, che mandano in archivio un esordio della manifestazione davvero esaltante: 1.227 iscritti, di cui 514 runners per la 7,5 km; 500 per la Family run; un centinaio per lo Street workout della T.Academy 2.0 e 150 piccoli alunni delle materne castellanzesi.

Liuc e Sport+, con la rete di partner che hanno creduto in questa manifestazione a partire dal main sponsor Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, hanno centrato l’obiettivo primario: dimostrare che è possibile vivere una domenica di sport coinvolgendo istituzioni, università e i cittadini.

E i castellanzesi, oltre a moltissimi partecipanti venuti da tutta la provincia di Varese e anche da quella di Milano, hanno risposto alla grande. Non è un caso, infatti, che il gruppo più numeroso con pettorali da corsa alla partenza sia stato quello di Solidarietà famigliare, realtà sociale cittadini. Significativo che a premiare i 150 partecipanti di Solidarietà famigliare sia stata la Bcc.

«Siamo lieti di consideraci partner e non solo sponsor di questo evento, che vede unite la banca locale, unica rimasta, a un’istituzione del territorio molto importante, che è l’università. Si rafforza così il legame tra un’istituzione finanziaria e una educativa, scolastica e professionale. E si corre assieme non solo sulle strade», ha detto il vice direttore generale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Annibale Bernasconi, che ha consegnato il premio per l’associazione più numerosa, che è andato al Solidarietà Familiare di Castellanza, che da oltre 30 anni aiuta i disabili e le loro famiglie per l’inserimento sociale e professionale. «Una bella realtà, la cui attività richiama quei valori di solidarietà e di mutuo soccorso che sono da sempre alla base delle banche di Credito Cooperativo. Fanno attività davvero meritoria dal punto di vista sociale e anche per questo averli premiati è stato particolarmente significativo».

Il podio

Tornando alla gara, il podio maschile ha visto Andrea Antonacci, primo cin 25 minuti; Luca Venier secondo e Fabio Palmieri terzo. Tra le Donne ha vinto Federica Cozzi in 27 minuti; Ilaria Menatti (studentessa Liuc) seconda e Cecilia Curti terza. Molto apprezzato anche il Village allestito al PalaBorsani, altro fulcro della manifestazione. Il palazzetto di Castellanza, oltre ad aver ospitato l’arrivo è stato scenario di una serie di tornei a corollario della Liuc Run.

«Una grande soddisfazione – ha dichiarato Stefano Colombo presidente di Sport+ – E’ stato molto bello vedere tanti runners, ma anche i gruppi della Ginnastica Militare, dei Legnano Knights, di Acof, Solidarietà Famigliare e Fondazione Piatti vivere tutti insieme una domenica dedicata allo sport in città. L’ultimo mio pensiero va agli oltre 100 volontari che lungo il percorso hanno garant