Dussmann Service supporta le neomamme con il Progetto Iside

Un percorso di accompagnamento per le donne nella fase del puerperio

(mi-lorenteggio.com) Capriate San Gervasio (BG), 17 aprile 2024– ISIDE è il nome del progetto di Dussmann Italy nato per supportare le neomamme in un momento importante della loro vita. Un servizio che grazie alla consulenza di una Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Albo Professionale, aiuta le collaboratrici Dussmann da poco diventate mamme e rientrate in azienda da meno di sei mesi, ad affrontare con maggiore serenità e consapevolezza tematiche legate alla loro sfera personale e che hanno un impatto sul proprio benessere e quello del loro bambino. Il tutto rispettando la massima riservatezza e privacy.

Innumerevoli studi intorno al tema della relazione tra lavoro e vita privata hanno dimostrato come l’equilibrio e l’integrazione tra questi due sistemi, tra loro interdipendenti, contribuiscano al benessere individuale e relazionale della persona. L’obiettivo del progetto ISIDE, infatti, è quello di favorire un reinserimento positivo in azienda dopo il periodo di congedo maternità, fornendo tutti gli strumenti necessari per mantenere alta la motivazione e la consapevolezza, trovando un equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Il progetto Iside non è un’attività di psicoterapia, di coaching, di mentoring o tutoring, bensì è tempo offerto dall’azienda alla neomamma che potrà utilizzare un servizio di counseling specialistico, volto ad instaurare una “relazione d’aiuto” con fini di accompagnamento e sostegno. Durante gli incontri vengono trattati temi che riguardano la sfera personale che hanno effetti sul mondo interiore della neomamma e che impattano sulla sua vita e su quella del neonato, quindi in una fase di “passaggio” che richiede momenti di riflessione e comportamenti nuovi.

“La nostra composizione aziendale evidenzia una forte predominanza del genere femminile ed è proprio per le nostre donne che è stato studiato il Progetto Iside, un percorso di accompagnamento nella fase della maternità in quanto momento evolutivo che va affrontato con grande responsabilità”, commenta Claudia Gamba, Direttrice Sviluppo Risorse Umane Dussmann Service. L’iniziativa, infatti, è in linea con il percorso aziendale che ha portato Dussmann Service ad ottenere la Certificazione per la Parità di Genere nel settembre dello scorso anno. L’azienda combatte ogni ostacolo alla genitorialità, supportando con azioni concrete il diritto alla maternità e alla paternità del personale. Per Dussmann Italy attivare misure di work life balance non è solo un atto di responsabilità sociale, ma un investimento nel benessere delle persone e nella crescita dell’azienda stessa, poiché dei genitori appagati e supportati sono in grado di dare il loro meglio sia sul lavoro che nella vita familiare.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2022, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 798 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

