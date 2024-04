PONTE DEL 25 APRILE: AD ACQUAWORD IL DIVERTIMENTO È GARANTITO!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2024. Il ponte del 25 Aprile si avvicina e cosa c’è di meglio di trascorrere queste giornate di festa in compagnia della famiglia, immersi nel divertimento? Acquaworld, l’unico Parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno, vi invita a unirvi per un weekend all’insegna del relax, del gioco e della gioia!

Sia che siate genitori in cerca di un’esperienza rinfrescante per tutta la famiglia o bambini desiderosi di esplorare nuovi mondi d’acqua, Acquaworld è il luogo ideale per voi. Con le nostre piscine indoor e outdoor, non importa se splende il sole o c’è qualche nuvola, il divertimento è garantito in ogni momento!

Pronti a sfidare gli amici in gare a tutta velocità? Il Blu Speed, l’Ice Express e il Black Mamba sono solo alcuni dei nostri fantastici scivoli! Prepara il tuo costume più scintillante e unisciti a noi per un ponte di puro divertimento e allegria.

Il costo del biglietto è a partire da 19,90€, con Area Benessere inclusa!

Per maggiori info: https://acquaworld.it/it/shop/serale-evento

Utile da sapere: