Milano. Incidente in Viale De Gasperi, gravissima 75enne

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2024 – Poco prima delle ore 12.00 di oggi, in viale Alcide De Gasperi, all’incrocio con via Grosio, è avvenuto un incidente tra due veicoli. Sul posto sono giunti I Vigili del fuoco, la.Polizia locale, un’automedica, un’ambulanza e un’autoinfermieristica. Una donna di 75 anni è stata soccorsa e rinventa in arresto cardio circolatorio, ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso, in

Codice Rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Illeso il conducente dell’altro veicolo.

V.A.