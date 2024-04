Rho. Prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2024. Prima seduta per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze nella sala del centro giovani MAST di via San Martino. La riunione è stata coordinata da Danilo Ragucci, Sindaco dei ragazzi e delle ragazze; dalla Vicesindaco Sofia Iannuzzi e dal Segretario Federico Romano.

Il Consiglio eletto nelle scorse settimane nelle scuole rhodensi ha stilato un regolamento che identifica buone pratiche riguardanti lo stare insieme e il comportamento da tenere durante le assemblee. Si sono definite regole rispetto alla possibilità di dimettersi dalla propria carica e i criteri di dimissione.

Quindi, alla presenza dell’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e della cooperativa La Fucina, che coordina il progetto, i ragazzi hanno svolto una attività di immaginazione urbana: hanno posizionato all’interno di una cartina muta di Rho alcuni luoghi simbolo e i loro “luoghi del cuore” al fine di guardare la città con i loro occhi.



“Considerare visite al territorio per conoscerlo al meglio era uno degli obiettivi primari del Consiglio, espresso davanti al Sindaco Andrea Orlandi – commenta Paolo Bianchi – Ho visto lavorare ragazze e ragazzi con attenzione: la loro partecipazione convinta e carica di entusiasmo ci conforta. Guardiamo avanti con fiducia, attendendo le loro proposte per il bene di tutta la comunità cittadina”.



V.A.