Rho. Piani per la digitalizzazione dei servizi comunali: finanziamenti PNRR per oltre un milione di euro

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2024 La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comune di Rho ha aderito a diversi avvisi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza dei Consiglio dei Ministri per accedere ai fondi del PNRR, ottenendo finanziamenti per un totale di 1.093.613,00 euro. Il pacchetto “Rho Digitale” è stato illustrato nel corso del FORUM PNRR cui sono invitati periodicamente tutti i consiglieri comunali. Erano presenti il presidente del parlamentino locale, Calogero Mancarella, e i consiglieri Clelia La Palomenta, Vito Galliani, Angelo Rioli.

A illustrare il piano la dirigente dell’area 1 Emanuela Marcoccia, affiancata dalla funzionaria Sabina Stracquadanio. Sono intervenuti il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli. Coinvolti l’assessorato alla Comunicazione coordinato da Maria Rita Vergani, presente all’incontro, e quello agli Affari generali che fa capo ad Alessandra Borghetti.



“I fondi PNRR hanno premiato in particolare Amministrazioni che sul digitale avevano già fatto investimenti e si sono viste riconoscere i costi sostenuti. In ogni caso, la digitalizzazione diventa sempre più fattore abilitante per promuovere altri processi di trasformazione. Si sono studiate pratiche che vengano in aiuto al contribuente, obiettivo è sì snellire la burocrazia ma soprattutto agevolare i cittadini. Ben sapendo che non tutti i cittadini siano allineati sul fronte tecnologico, rimarranno attive le modalità finora utilizzate, per aiutare ciascuno a crescere e a fruire delle opportunità offerte”, ha dichiarato il Sindaco Andrea Orlandi.



“Siamo impegnati nel realizzare progetti innovativi che miglioreranno l’accessibilità ai servizi, anche attraverso una riprogettazione dei processi lavorativi – ha chiarito Emanuela Marcoccia – La digitalizzazione agevola cittadini e imprese, ci aspettiamo un impatto positivo. In primis sono coinvolti i dipendenti comunali: ringrazio in particolare l’Ufficio transizione digitale e tutto lo staff per l’impegno profuso. Da anni spingiamo su questo fronte, il PNRR ci dà una marcia in più: un’occasione per conquistare maggiore efficienza ed efficacia”.



“La digitalizzazione è fondamentale ma spesso mancano risorse per mettere in pratica lo sviluppo tecnologico, con il PNRR tutta la macchina amministrativa viene innovata – ha dichiarato Emiliana Brognoli – Cerchiamo di facilitare la vita a tutti e continuiamo a intercettare nuovi bandi, sperando in altri fondi dal momento che la transizione digitale è uno dei sei pilastri per la strategia di rilancio delle economie europee”.



Rho ha intercettato diverse missioni: per potenziare la APP IO si parla di 16.744 euro; per Spid CIE 14mila euro; per la piattaforma delle notifiche digitali 59.966 euro; per il PAGOPA 92.872 euro; per la piattaforma digitale nazionale dati 162.748 euro; per sito internet e servizi digitali 328.160 euro; per l’abilitazione al cloud per le PA locali ben 419.1245 euro.

Con la APP IO si ricevono già comunicazioni per i pagamenti della scuola. Il Comune attiverà ora 23 nuovi servizi. Con 419mila euro si cerca poi di favorire la migrazione della pubblica amministrazione verso piattaforme cloud qualificate, che offrono garanzie di sicurezza e affidabilità importanti.

PAGOPA era già stato attivato: entro settembre si vogliono far confluire tutti i pagamenti alla PA su questa piattaforma. Secondo il bando PNRR occorreva abilitare almeno 5 servizi, Rho ne aveva già attivati 41. Altri dieci verranno inseriti prossimamente.

Il sito comunale verrà adeguato secondo linee guida e standard stabiliti a livello centrale. Entro la fine dell’anno sarà attivata la nuova piattaforma per protocollare una pratica attraverso uno smartphone o un computer in qualsiasi orario. In Comune si sta sostituendo la maggior parte dei software utilizzati dagli uffici: già sono state modificate le modalità usate per stipendi e presenze, a giugno cambieranno le modalità per contabilità, atti amministrativi e protocollo informatico. A settembre sarà attivato il nuovo programma dei servizi demografici. Verrà poi completata la digitalizzazione delle sedute consigliari, sfruttando tablet collegati agli atti amministrativi.

Lo SPID CIE, attivato nel 2018, passa allo standard più sicuro OpenID connect.



Rho si connetterà alla piattaforma digitale nazionale in cui confluiscono tutti i dati di cui dispongono le varie amministrazioni per compiere verifiche veloci senza vessare il cittadino e per poter combattere l’evasione. Sono fissati standard minimi di accessibilità anche per persone con disabilità o ipovedenti.



Infine, atti come accertamenti IMU e sanzioni saranno inviati al domicilio digitale PEC con valore legale. Se fino a oggi ogni raccomandata costava al Comune 5-6 euro, procedendo in modo digitale si risparmia e si evita al cittadino di raggiungere la Posta per ritirare gli atti. Usare la PEC costerà all’utente 2 euro (1 trattenuto da PAGOPA e 1 dal Comune), molto meno di quanto si paga oggi per la notifica di una multa.



Ogni novità sarà illustrata da apposite campagne informative, anche dialogando con i cittadini al mercato settimanale come prospettato dal Vicesindaco Maria Rita Vergani. Non spariranno raccomandate e altri strumenti a favore di chi fatica a usare i mezzi tecnologici, grazie a modalità di notifica mista previste per venire incontro a tutti. Per non lasciare indietro nessuno, anche i soggetti meno avvezzi all’utilizzo di strumenti digitali, saranno realizzate specifiche azioni di accompagnamento e assistenza.



Redazione