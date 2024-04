CUSANO MILANINO: CORSO DI COMPOSTAGGIO GRATUITO DEDICATO AGLI ORTISTI

(mi-lorenteggio.com) Cusano Milanino, 18 aprile 2024. Gelsia Ambiente, in collaborazione con il Comune di Cusano Milanino, ha organizzato un corso gratuito sul compostaggio dedicato a tutti i cittadini che hanno a disposizione un terreno presso gli Orti Comunali di Cusano Milanino.

L’attività si svolgerà mercoledì 24 aprile dalle 10.00 alle 12.00, presso gli orti di

Via Sormani e consisterà in una lezione teorica e pratica dove verranno affrontati i

meccanismi biologici di trasformazione degli scarti organici prodotti negli orti in

compost. Inoltre, verranno fornite delle compostiere che verranno posizionate nell’area

comune dietro gli orti, in prossimità delle platee, e potranno essere utilizzate in

condivisione.

L’attività formativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, ha l’obiettivo di

sensibilizzare ulteriormente sull’importanza della riduzione dei rifiuti e al contempo

fornire un supporto professionale da parte di un esperto accreditato in materia di

compostaggio.

Diffondere la buona pratica del compostaggio significa trasmettere importanti

consapevolezze, sperimentando tangibili esperienze di economia circolare e toccando

effettivamente con mano il concetto di valorizzazione dei rifiuti organici che, trasformati

in compost, costituiscono un prodotto a chilometro zero da utilizzare come ammendante

per gli orti.

“L’iniziativa vuole anche essere un modo di relazionarsi con gli ortisti valorizzando la

fascia sociale coinvolta e creando nel contempo comunità tra gli stessi partecipanti”

dichiara l’Assessore Federica Gorini. “L’obiettivo ambientale e culturale diventa tramite

per mettersi al servizio del sociale.”

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito

800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it , la G-App di Gelsia Ambiente e lo

Sportello di Gelsia Ambiente in Piazza Martiri di Tienanmen a Cusano Milanino

(presso il Palazzo Comunale, aperto ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 e ogni venerdì

dalle 10.00 alle 12.00).