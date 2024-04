Scambio di semi e aperitivo per il primo Mercato della Terra® di primavera a Padernello

Domenica 21 aprile, al Castello di Padernello (BS), il mercato si arricchisce dello scambio dei semi, dei prodotti della Valchiavenna, dell’aperitivo e dello spiedo solidali

(mi-loreteggio.com) Padernello, 18 aprile 2024. Aria di primavera al Castello di Padernello (BS). L’atteso appuntamento col “Mercato della Terra® di Padernello” si veste di nuovo per domenica 21 aprile con “bianchì e öf”: dalle ore 11 alle ore 12 si terrà un aperitivo bresciano con uova dell’Azienda agricola Filippini, con pane di farro della forneria Bertolotti e vino bianco della Cantina Esenta di Castellini, a offerta libera a sostegno dei progetti Slow Food. Tra i motivi per brindare ci sarà anche la Giornata dello scambio dei semi (di zucca, zucchina, cetriolo, cipolla, aglio, pomodoro, peperone, cavolo, ecc.) per autoprodurre i semi, ricchezza conservata per millenni da generazioni di contadini e garanzia per il loro futuro e delle generazioni che verranno.

In occasione della speciale cena “Il ribelle a Padernello” nell’ambito dell’edizione di aprile di “Aspettando il Mercato” che si terrà sabato 20 aprile alle ore 19.30 – organizzata da Slow TerreAcqueBresciane, con Slow Food della Mera – sarà possibile trovare al Mercato della Terra® i prodotti provenienti dalla Valchiavenna, ad esempio Brisaola della Valchiavenna e Violino di capra (Presidio Slow Food); Furmacc del Féen (Presidio Slow Food); Storico Ribelle 2018 (Presidio Slow Food) e vini Valtellina DOCG.

Il mercato, aperto dalle ore 9 alle 18, è a ingresso libero e gratuito, e viene organizzato da Slow Food in collaborazione con il Castello di Padernello, nella suggestiva cornice del rinato maniero quattrocentesco. Ogni terza domenica del mese i piccoli agricoltori e gli artigiani del territorio espongono i loro prodotti “giusti, locali e di stagione”: ortaggi e frutta, carni da allevamenti sostenibili, pane artigianale, vini, tartufi, agro ittici, formaggi tipici e tanto altro.

Oltre ai produttori della Bassa Bresciana parteciperanno produttori provenienti da territori confinanti e non, piccoli trasformatori, artigiani del cibo, Presidi, prodotti dell’Arca del Gusto.

A disposizione anche lo Spiedo Solidale, lo spiedo tipico della Bassa Bresciana, preparato dai “Carbonari”, il Gruppo di amici della Festa di San Camillo di Coniolo. Si potrà prenotare da asporto e ritirare dalle 11:30 alle 12:30. Il ricavato sarà devoluto per il restauro di Cascina La Bassa.

L’occasione è preziosa anche per immergersi tra le meraviglie del Castello di Padernello. Su prenotazione, infatti, si può partecipare a coinvolgenti visite guidate.

Il Mercato della Terra® di Padernello contribuisce alla campagna internazionale “Food for Change”, che attraverso l’agricoltura sostenibile, propone soluzioni per adattarsi al cambiamento climatico e vivere il cibo come piacere e prendersi cura del pianeta.

V.A.