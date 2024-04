(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2024 – Torna il Ballo Debuttanti Lago Maggiore con una nuova iniziativa che avrà luogo domenica 21 aprile 2024 presso il Regina Palace Hotel di Stresa. Un Open Day riservato alle aspiranti Debuttanti per fare scoprire il fascino di questa storica manifestazione e bellezza di questa prestigiosa location. Nessun costo d’ingresso, solo l’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica del Ballo Debuttanti Lago Maggiore e conoscere da vicino questo evento. Sarà presente lo staff organizzativo per esaudire ogni curiosità e il fotografo per catturare i momenti salienti dell’incontro. Riservato alle giovani da 15 a 35 anni e ai loro accompagnatori, nonché a familiari desiderosi di condividere questo momento unico. È necessario compilare la scheda al link https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/open-day-regina-palace-21-04-24/ per confermare la presenza.

Le iscrizioni alla tredicesima edizione del Ballo Debuttanti Lago Maggiore, che avrà luogo domenica 3 novembre 2024 presso il Regina Palace Hotel di Stresa, sono aperte al seguente link: https://www.ballodebuttantilagomaggiore.it/ballo-debuttanti-lago-maggiore-2024/iscrizioni-debuttanti-2024/

www.ballodebuttantilagomaggiore.it

apevconoprofit@apevco.com