PALAZZO LOMBARDIA: È GIULIANO, 83ENNE DELL’ISOLA, IL RECORDMAN DELLE VISITE AL BELVEDERE DEL 39ESIMO PIANO

LA SEDE DELLA REGIONE APERTA SABATO E DOMENICA PER LA DESIGN WEEK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2024. È il recordman delle visite al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Si chiama Giuliano, ha 83 anni e, anche in occasione delle ‘aperture’ per la ‘Design week’, non ha fallito un appuntamento. “Vivo da sempre all”Isola’ – racconta Giuliano, davanti alla sede della Giunta regionale in piazza Città di Lombardia – e in questo quartiere ho svolto gran parte della mia vita lavorativa, alla Montedison, tra via Pola e via Taramelli”. In pratica da quando il Belvedere, oggi intitolato a ‘Silvio Berlusconi’, è aperto alle visite dei cittadini su oltre 200 appuntamenti ne ha ‘bucati’ soltanto 5.



“Quando è possibile – spiega Giuliano – salgo al 39esimo piano perché ogni volta c’è sempre qualcosa di bello da vedere, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire”.



E, per tutti coloro che vorranno seguire i consigli del signor Giuliano, il Belvedere – in occasione della ‘Design week’ – sarà aperto sabato 20 aprile (dalle ore 10 alle ore 21) e domenica 21 aprile (dalle ore 10 alle ore 18) solo su prenotazione obbligatoria sul sito www.eventi.regione.lombardia.it.

V.A.