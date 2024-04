“Peace Run”: parte da Cesano la tappa italiana – FOTO

Oggi il team internazionale di corridori ha visitato le scuole dell’Istituto Alessandrini, dando così il via alla staffetta con la fiaccola che arriverà il 25 aprile a Tarvisio. Per l’occasione, dal 29 aprile al 5 maggio si svolgerà la “Settimana della pace”

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 aprile 2024 – Prende il via da Cesano Boscone la tappa italiana della “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run”: una fiaccolata a staffetta in cui gruppi internazionali di corridori superano i confini geografici, politici, culturali e sociali mettendo in contatto scuole, comunità e atleti per sviluppare una cultura della pace.

Oggi, infatti, il team della “Peace Run” – che per la tappa italiana è composto da dodici atleti provenienti da diverse nazioni, tra cui Croazia, Latvia, Portogallo, Kazakistan, Svizzera e Inghilterra – ha visitato le scuole dell’Istituto Alessandrini e ha raccolto centinaia di disegni realizzati dagli studenti. Questi verranno esposti dal 29 aprile al 5 maggio nella corte di Villa Marazzi.